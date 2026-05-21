Finanzas
¿Cuántas veces puede declararse insolvente una persona en Colombia? Esto es lo que dice la ley
Tenga en cuenta que entrar en mora puede desencadenar consecuencias que van mucho más allá del pago de intereses.
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21 de mayo de 2026 a las 10:20 a. m.
Esta es una salida legal para reorganizar las finanzas, la cual tiene reglas, tiempos y condiciones que muchos desconocen. Foto: Getty Images
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