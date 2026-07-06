Alina Lozano lamentó la muerte de famoso actor y fue desmentida horas después

La actriz Alina Lozano vivió un incómodo episodio en redes sociales luego de lamentar públicamente la supuesta muerte del actor Jorge Cao, información que horas después fue desmentida por el propio artista.

Jorge Cao desmiente rumor de su fallecimiento con un contundente mensaje: “Es feo y desagradable”

El hecho dejó ver cómo una noticia falsa puede propagarse con rapidez y generar reacciones incluso entre figuras reconocidas de la televisión colombiana, pues distintos medios y cuentas en redes comenzaron a difundir que Jorge Cao había fallecido, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de la supuesta muerte.

La información tomó fuerza debido a la trayectoria del actor, recordado por su participación en exitosas producciones como Pasión de gavilanes, El último matrimonio feliz, A corazón abierto y La ley del corazón 2.

Medios de comunicación difundieron erróneamente la noticia sobre la muerte del actor. Foto: Captura de pantallas de instagram / @cao.jorge

Así reaccionó Alina Lozano a la supuesta muerte de su colega

Convencida de que la noticia era real, Alina Lozano publicó un video en su cuenta de TikTok en el que expresó su dolor por la aparente pérdida de su colega y amigo. Visiblemente afectada, recordó los momentos que compartió con él y destacó la huella que dejó tanto en la actuación como en su vida personal.

“Acabo de enterarme de la muerte de Jorge Cao, me recogió así como sorprendida. Cubano, colombiano. Amaba Colombia y atravesó con su talento mucha vida de este país, con personajes tan memorables”, dijo frente a sus fans.

La actriz también habló del apoyo que recibió de Cao en momentos difíciles de su vida y agradeció la comprensión y el cariño que él le brindó cuando atravesaba situaciones personales complejas.

@soyalinalozano Partió Jorge el grande un actor memorable y amigo hermoso!! ♬ sonido original - Alina Lozano

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado pocas horas después, pues Jorge Cao publicó un video en sus redes sociales para aclarar que estaba perfectamente bien y que la información sobre su muerte era falsa.

“Queridos amigos, no sé ni qué decirles. Parece un chiste mayor, pero es feo y es desagradable. Soy Jorge Cao y estoy vivo, más vivo que nunca”,

El actor agregó, con algo de humor, que agradecía las condolencias enviadas a su familia y señaló que la situación se había convertido en “un chiste nacional”.

Alina Lozano habló de angustiante episodio que vivió y dio detalles: “Me quería llevar la muerte”

Al enterarse de que había caído en una noticia falsa, Alina Lozano volvió a pronunciarse, celebrando que su colega continuara con vida.

“Jorge Cao está vivo. Ay no, miren que él está vivo y todo. No sé por qué hacen estas cosas, por qué dicen eso. Yo siempre guardo la esperanza que no sea cierto, que no sea cierto. Y acá yo fui a mirar y pues que era noticia nacional, pero hay un video de él, de Jorjito enterito, como el hombrón que es, diciendo que no, que está más vivo que nunca, que muchas gracias por todas las condolencias. Ay que alegría, que alegría", dijo con alegría.