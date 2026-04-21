Alina Lozano desconcertó con inesperado video que publicó sobre Vicky Hernández: “¿Qué hace usted con ese muchachito?”

Alina Lozano ha dado bastante de qué hablar por detalles de su vida amorosa, específicamente por lo relacionado a Jim Velásquez. La actriz mostró parte de su realidad, sin imaginar la ola de críticas que recibiría desde el instante en que oficializó su vínculo con el creador de contenido.

Alina Lozano confirmó ruptura amorosa con Jim Velásquez y contó toda la verdad: “Nunca lo fui”

Sin embargo, recientemente, la famosa dio bastante de qué hablar con un particular video que subió a su cuenta de Instagram, donde se refería a la recordada y célebre Vicky Hernández.

Alina Lozano aseguró, en forma de reproche, que su colega estaba con un hombre más joven, por lo que la cuestionaba en forma de sátira. Lo inesperado fue que lanzó interrogantes muy similares a su situación con Jim Velásquez, por lo que se tomó como una suposición.

“Señora, Vicky Hernández, ¿qué hace usted con ese muchachito, semejante actriz, que ha hecho historia en este país? ¿Qué hace usted con ese muchachito? Tenga dignidad, por Dios, honre su talento. Es que yo lloré, señora Vicky Hernández, cuando vi todo eso de lo que están hablando de usted. Es que no le están dejando cuero y usted es un emblema de este país”, dijo al inicio.

“¿Qué le pasó? ¿Por qué le dio por meterse con un muchachito? ¿Por qué le dio en su vejez por semejante cosa? No, no, no, no. ¿Usted no es Vicky Hernández? ¿O sí es Vicky Hernández? ¿Usted la que anda con el muchachito ese? ¿Pero usted sí es Vicky? No es Vicky. Yo no dije ni una palabra, amigos, ni una palabra”, agregó.

Alina Lozano habría utilizado este ejemplo para revivir su polémica en el ámbito sentimental. Pese a que no dio datos concretos, muchos quedaron desconcertados al respecto.

“Pero estoy preocupada. Vicky Hernández, nuestra gran actriz maravillosa, no es la que tiene una pareja o expareja joven, no. Es Alina Lozano Acosta, que también es actriz colombiana. Pero no soy Vicky Hernández. Ojalá. Ese pobre tanco de actriz. No, Vicky, perdón. Y no pude decir ni una palabra. La señora salió así”.