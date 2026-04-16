Alina Lozano confirmó ruptura amorosa con Jim Velásquez y contó toda la verdad: “Nunca lo fui”

A pesar de la diferencia de edad, Alina Lozano y Jim Velásquez lograron posicionarse como una de las parejas más comentadas del entretenimiento nacional. Durante varios años compartieron en redes sociales su cercana relación y complicidad.

Alina Lozano anunció decisión radical que tomó y habló sobre ‘separación’: “El tema de la edad pesa”

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una serie de declaraciones que hizo la famosa actriz, afirmando que las cosas con el creador de contenido habían terminado. Sus declaraciones fueron puntuales, indicando que ya eran “ex”.

En un video que se compartió en redes sociales, Alina Lozano dice en una conversación que su relación con Jim Velásquez ha terminado. Ella explica cómo surgió su relación a partir de la amistad que construyeron a través de videos y fotos.

“En mi caso, y en el de la persona que era mi pareja, nosotros hicimos un enredo, de verdad, porque empezamos trabajando como colegas y amigos. Luego, cuando nos hicimos pareja, Jim me dijo que si yo quería que se supiera, y yo, ingenuamente… o tonta, boba, quisiera devolver el tiempo atrás, dije que no le veía ningún problema. Era una mujer soltera, él un hombre soltero, ¿por qué tendríamos que escondernos?”, dijo Lozano.

De igual manera, la celebridad aseguró que nunca fue la sugar mommy de Jim Velásquez, precisamente porque no tenían esa clase de dinámica. Al reaccionar a una publicación, la famosa dijo: “Aunque les cueste creerlo, nunca lo fui”.

Cabe aclarar que esa conexión que proyectaban los llevó a participar en Apostarías por mí, un formato que guarda similitudes con La casa de los famosos Colombia, pero enfocado en competencias por parejas, poniendo a prueba la confianza, el trabajo en equipo y la solidez del vínculo.

Sin embargo, después de dejar el programa, ambos nuevamente se convirtieron en tema de discusión por una controversia relacionada con su relación. Algunas personas en redes sociales comentaron que su relación no sería verdadera, lo que generó debate y curiosidad entre sus seguidores.