Jim Velásquez hizo llorar a Alina Lozano en pleno programa: “Te puedes conseguir otra”

Pese a su diferencia de edad, Alina Lozano y Jim Velásquez son considerados como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pues desde hace varios años mantienen una relación amorosa que comparten por medio de sus perfiles en las redes sociales.

Es por esto que fueron seleccionados para hacer parte de Apostarías por mí, un importante programa de telerrealidad, con un formato similar al de La casa de los famosos, teniendo como factor diferencial que el juego se lleva a cabo con parejas.

Fue en medio de una actividad grupal y conversación con sus compañeros, en la que Jim Velásquez hizo un comentario que enfureció a su esposa, quien abandonó la habitación y terminó llorando en otro de los espacios del set.

“¿Qué consejo le das a mi mujer para tener ese cuerpazo que tienes?”, le preguntó a la famosa actriz mexicana Maribel Guardia.

Alina Lozano terminó llorando frente a las cámaras del ‘reality’

Algunos minutos después, Jim llegó a consolar a su esposa y a pedirle perdón por lo ocurrido. Sin embargo, ella no dudó en hacerle saber lo dolorosas que fueron sus palabras.

Jim: Tú sabes que yo no hago esos comentarios para herirte.

Alina: Me heriste muchísimo. Me sentí descalificada, me sentí no amada.

Jim: Amor, discúlpame por hacerte este comentario; no lo vuelvo a hacer, no lo hice con mala intención. No quería verte triste, ni quería verte llorar, ni nada. ¿Me disculpas? No lo voy a volver a hacer.

Alina: Quiero estar un momento sola, por favor.

Jim: Pero, ¿me disculpas? Yo no lo vuelvo a hacer; tú sabes que yo te amo mucho y que a mí me encanta cómo eres y demás. Esto de los chistes se está saliendo de control, entonces hablemos de qué hacemos y qué no, pero discúlpame. Tú sabes que tú eres hermosa, que a mí me encantas así y, si quisiera estar con una mujer con otro cuerpo, estaría. Igual que tú; si tú quisieras estar con un man diferente, estarías, seguramente. Si nos elegimos es porque queremos estar juntos, no porque queremos algo diferente.

Finalmente, la mujer afirmó que perdonaba a su pareja, no sin antes dejar en claro que esperaba que la situación no se volviera a repetir, pues esto le generó una fuerte incomodidad e incluso llegó a sentirse avergonzada con la actriz mexicana que llegó a visitarlos dentro del reality.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron por medio de la sección de los comentarios y mostraron apoyo a la colombiana.

“Qué fuerte humillación, siento pena por ella”; “Yo creo que todo es una actuación”; “No importa qué edad tenga una persona, eso es algo que no se dice”; “Eso le pasa por haberse metido con un niño, él no sabe ni lo que dice”; “Totalmente fuera de lugar ese comentario, es horrible pensar que no somos suficientes para nuestra pareja” y “Eso solo es show y la gente sigue creyendo que son esposos” son algunos de los comentarios que se leen.