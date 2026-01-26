Gente

Jim Velásquez hizo llorar a Alina Lozano en pleno programa: “Te puedes conseguir otra”

La famosa actriz rompió en llanto y recibió el apoyo de miles de personas en internet.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

27 de enero de 2026, 1:30 a. m.
La actriz colombiana rompió en llanto frente a las cámaras de 'Apostarías por mí'.
La actriz colombiana rompió en llanto frente a las cámaras de 'Apostarías por mí'. Foto: Instagram @apostariaspormi

Pese a su diferencia de edad, Alina Lozano y Jim Velásquez son considerados como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pues desde hace varios años mantienen una relación amorosa que comparten por medio de sus perfiles en las redes sociales.

Es por esto que fueron seleccionados para hacer parte de Apostarías por mí, un importante programa de telerrealidad, con un formato similar al de La casa de los famosos, teniendo como factor diferencial que el juego se lleva a cabo con parejas.

Fue en medio de una actividad grupal y conversación con sus compañeros, en la que Jim Velásquez hizo un comentario que enfureció a su esposa, quien abandonó la habitación y terminó llorando en otro de los espacios del set.

“¿Qué consejo le das a mi mujer para tener ese cuerpazo que tienes?”, le preguntó a la famosa actriz mexicana Maribel Guardia.

Gente

Escándalo en el concierto de Bad Bunny; hombre habría orinado a varios asistentes: “Lo hizo delante de todo el mundo”

Gente

Video: Karina García fue captada besándose con reconocido cantante, ¿superó a Altafulla?

Gente

Periodista de Noticias Caracol, entre lágrimas, destapó la verdad de su salida del informativo; contó una situación: “Nada fácil”

Gente

“No es a ustedes a las que les voy a dar las t3t4s”: Yeferson Cossio estalla tras críticas por su polémico reality

Gente

Reviven video de Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny; el clip se hizo viral

Gente

Karol G conquistó Medellín al ser la invitada de lujo de Bad Bunny en su último concierto; interpretaron clásico juntos

Gente

Ella es la esposa de Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena; se revelaron detalles sobre las causas del deceso

Gente

Alina Lozano reveló si mantiene a Jim Velásquez y destapó la verdad de su relación

Gente

Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron su participación en famoso reality; generaron reacciones

Gente

Alina Lozano fue agredida por una trabajadora al solicitar el cambio de un producto; la empresa involucrada se pronunció

Jim Velásquez destapó sus tácticas para enamorar a una mujer mayor; dio sus mejores tips

Alina Lozano terminó llorando frente a las cámaras del ‘reality’

Algunos minutos después, Jim llegó a consolar a su esposa y a pedirle perdón por lo ocurrido. Sin embargo, ella no dudó en hacerle saber lo dolorosas que fueron sus palabras.

Jim: Tú sabes que yo no hago esos comentarios para herirte.

Alina: Me heriste muchísimo. Me sentí descalificada, me sentí no amada.

Jim: Amor, discúlpame por hacerte este comentario; no lo vuelvo a hacer, no lo hice con mala intención. No quería verte triste, ni quería verte llorar, ni nada. ¿Me disculpas? No lo voy a volver a hacer.

Alina: Quiero estar un momento sola, por favor.

Jim: Pero, ¿me disculpas? Yo no lo vuelvo a hacer; tú sabes que yo te amo mucho y que a mí me encanta cómo eres y demás. Esto de los chistes se está saliendo de control, entonces hablemos de qué hacemos y qué no, pero discúlpame. Tú sabes que tú eres hermosa, que a mí me encantas así y, si quisiera estar con una mujer con otro cuerpo, estaría. Igual que tú; si tú quisieras estar con un man diferente, estarías, seguramente. Si nos elegimos es porque queremos estar juntos, no porque queremos algo diferente.

Alina Lozano reveló si mantiene a Jim Velásquez y destapó la verdad de su relación

Finalmente, la mujer afirmó que perdonaba a su pareja, no sin antes dejar en claro que esperaba que la situación no se volviera a repetir, pues esto le generó una fuerte incomodidad e incluso llegó a sentirse avergonzada con la actriz mexicana que llegó a visitarlos dentro del reality.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron por medio de la sección de los comentarios y mostraron apoyo a la colombiana.

“Qué fuerte humillación, siento pena por ella”; “Yo creo que todo es una actuación”; “No importa qué edad tenga una persona, eso es algo que no se dice”; “Eso le pasa por haberse metido con un niño, él no sabe ni lo que dice”; “Totalmente fuera de lugar ese comentario, es horrible pensar que no somos suficientes para nuestra pareja” y “Eso solo es show y la gente sigue creyendo que son esposos” son algunos de los comentarios que se leen.

@canalestrellasof #Alina rompe en llanto por la pregunta que #Jim le hizo a #MaribelGuardia sobre su cuerpo ¿#ApostaríasPorMí? disponible en #ViX, #Univision, #UniMas y #LasEstrellas ♬ sonido original - Las Estrellas

Más de Gente

La actriz colombiana rompió en llanto frente a las cámaras de 'Apostarías por mí'.

Jim Velásquez hizo llorar a Alina Lozano en pleno programa: “Te puedes conseguir otra”

Joven denuncia asqueroso acto de intolerancia en concierto de Bad Bunny en Medellín.

Escándalo en el concierto de Bad Bunny; hombre habría orinado a varios asistentes: “Lo hizo delante de todo el mundo”

La exparticipante de 'La casa de los famosos' tendría nueva pareja.

Video: Karina García fue captada besándose con reconocido cantante, ¿superó a Altafulla?

Tatiana Gordillo en Noticias Caracol

Periodista de Noticias Caracol, entre lágrimas, destapó la verdad de su salida del informativo; contó una situación: “Nada fácil”

Yeferson Cossio y la polémica de 'La mujer de tus sueños'

“No es a ustedes a las que les voy a dar las t3t4s”: Yeferson Cossio estalla tras críticas por su polémico reality

El fallecido cantante disfrutó de un concierto de Bad Bunny en la gira del 2022.

Reviven video de Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny; el clip se hizo viral

Karol G sorprendió como la última invitada especial de Bad Bunny en su tercer concierto en Medellín

Karol G conquistó Medellín al ser la invitada de lujo de Bad Bunny en su último concierto; interpretaron clásico juntos

Salvo Basile y Jacqueline Lemaitre

Ella es la esposa de Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena; se revelaron detalles sobre las causas del deceso

Murió Salvo Basile, el napolitano que se convirtió en leyenda del cine colombiano.

El conmovedor último adiós de Salvo Basile y la carrera política que dejó a medias antes de morir

Paola Jara, Luis Alfonso y Jessi Uribe

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

Noticias Destacadas