Alina Lozano reveló si mantiene a Jim Velásquez y destapó la verdad de su relación

La actriz habló de cómo inició su vínculo con el joven creador de contenido.

30 de diciembre de 2025, 10:01 p. m.
Alina Lozano y Jim Velásquez Foto: Instagram: Alina Lozano

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pues desde hace varios años mantienen una relación estable y pese a su diferencia de edad, han sabido entenderse en medio de una polémica; llegaron al altar en el año 2023.

Sin embargo, a día de hoy, muchos piensan que se trata de una estrategia de marketing para obtener seguidores y, por consiguiente, contratos publicitarios con marcas, pues actualmente, es uno de los negocios que más les genera ganancias económicas.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablaron en entrevista con la revista People en Español.

En una reciente entrevista con la revista People en Español, la actriz y el creador de contenido revelaron algunos secretos de vínculo y confesaron cómo han logrado darle un buen manejo a su relación pese a las críticas que reciben.

“En las redes entran jóvenes y me dicen: ‘Ay, yo tengo 20 años, ay adóptame’. Como si siempre el estigma de la mujer mayor que tiene que encontrar un colágeno porque la mujer mayor no se puede sostener por ella misma. Yo, mi colágeno lo compro, el de tarrito, que es muy bueno. El amor es otra cosa”, dijo.

Por otro lado, reveló que no se enamoró de su esposo por la edad que tiene o por el hecho de ser menor, sino porque logró conectar con su personalidad y forma de ver la vida.

“A mí no me interesan los jóvenes, yo me enamoré de Jim que tiene esta edad, pero no es que mi genérico sea que a mí me gustan los jóvenes y soy la depredadora mayor”, manifestó al medio de comunicación.

La actriz aclaró los rumores acerca de que supuestamente mantiene a su pareja.
La actriz aclaró los rumores acerca de que supuestamente mantiene a su pareja. Foto: Instagram: @lozanoalina

¿Alina Lozano mantiene a Jim Velásquez?

Otro de los temas que llamó la atención fue el manejo de sus finanzas, ya que muchas personas han llegado a pensar que la actriz de Pedro, El Escamoso, es la única encargada de aportar dinero al hogar y que habría estado manteniendo al joven desde antes de haberse casado.

“Yo siento que yo aterricé esa relación. Cuando él me dijo sus sentimientos, yo lo primero que le dije es: ‘¿Tienes plata? Porque yo no me voy a meter con una persona tan joven y que no tenga dinero’. Y, efectivamente, no lo haría. Él hace mucho que es independiente económicamente y eso me gustó mucho”, aseguró.

Finalmente, aclaró cómo fue el momento en el que se dio cuenta de que estaba preparada para que tuvieran un vínculo amoroso y que estaban listos para formalizar su relación ante la comunidad que los apoya en sus proyectos.

“Ya después yo lo vi muy desde como lo racional que yo dije, él está solo, yo estoy sola, tenemos ya una amistad… Yo empecé como a mirar esa posibilidad y de esa posibilidad muy aterrizada salió la relación", aclaró.

