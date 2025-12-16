Gente

Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron su participación en famoso reality; generaron reacciones

La pareja hará parte de un importante show a nivel internacional.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

17 de diciembre de 2025, 3:53 a. m.
Los artistas harán parte de importate reality internacional.
Los artistas harán parte de importate reality internacional.

Alina Lozano y Jim Velásquez son considerados como una de las parejas más estables de la farándula internacional, pues desde hace varios años están juntos y comparten detalles de su relación por medio de las redes sociales.

Pese a su diferencia de edad de más de 30 años, los actores y creadores de contenido han vivido a plenitud de matrimonio y han hecho a sus fans parte de algunos de los momentos más importantes que han atravesado.

Aunque muchos esperaban que hicieran parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la pareja reveló que tienen nuevos proyectos, pues a pesar de que fueron convocados por la producción para hacer parte de la versión del 2025, no habrían llegado a un acuerdo con el Canal RCN en cuanto a los pagos que esperaban recibir.

Sin embargo, hace pocos días revelaron que harán parte de un nuevo reality, el cual está dedicado a la parejas y a poner a prueba las relaciones amorosas.

Se trata de ¿Apostarías por mí?, un programa de convivencia que se estrenará en los primeros meses del año 2026 y será presentado por Univisión, Unimás y la plataforma de streaming ViX.

Por medio de la sección de los cometarios, su público reaccionó y opinó sobre su participación: “Me encantan”; “Yo sí apuesto por ustedes” y “Serán mis ganadores”.

Jim Velásquez le pidió una segunda oportunidad a Alina Lozano.
Jim Velásquez le pidió una segunda oportunidad a Alina Lozano.

La primera foto de Alina Lozano y Jim Velásquez

A través de su más reciente video en Instagram, el creador de contenido de 25 años de edad contó un poco de la historia de su relación y compartió algunas fotografías de cada una de las etapas que han estado experimentando con el paso del tiempo.

“Empecé a salir con Alina cuando era menor de edad, tenía 16 años. Se ha empezado a especular mucho del tema después de publicar esta foto, que fue la primera foto que nos tomamos juntos cuando empezamos a salir, pero quiero aclarar que nosotros empezamos a salir primero como amigos y nada más”.

Alina Lozano y Jim Velásquez compartieron importante noticia sobre su relación: “es oficial”

Aclaró que mientras fue menor de edad, no tuvieron ningún vínculo amoroso, y por el contrario, se encargaron de construir una amistad sólida, en donde Alina nunca se sobrepasó o se aprovechó de la inmadurez que tenía el hombre en ese momento.

“Después de tener cinco años de amistad, es decir, a mis 21 años empezamos a hacer contenido juntos, siendo aún amigos. Un año después, es decir, a mis 22 años empezamos a establecer una relación sentimental como pareja, entonces sí, empezamos a salir aún siendo menor de edad, pero solamente como amigos”.

