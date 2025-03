“Me quiere matar”: Alina Lozano y Jim Velásquez generaron polémica tras darse golpes en cámara

Antes de que terminara de hablar, Alina Lozano le dio al hombre una fuerte cachetada que lo dejó en el suelo mientras le decía: “¿Qué tal? Primero lo entierro yo a usted, y si me muero, me levanto y le jalo esas patas. Este baboso ya me quiere matar”.

Esto desató una gran cantidad de opiniones en la sección de los comentarios, espacio en el que muchos manifestaron no estar de acuerdo con las agresiones físicas: “Son muy lindos y son bien, pero no se griten, ni se golpeen, ya sea en charlas o para dramatizados”; “Esa cachetada me dolió hasta a mí”; “Con tantas cosas que vivimos, no queremos más golpes”, y “no me gusta eso de la cachetada, ni en broma”.