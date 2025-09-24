Una de las actrices más reconocidas por su larga trayectoria en la televisión es Alina Lozano Acosta y su participación en exitosas producciones como Amar y vivir, Como el gato y el ratón, Pa’ Quererte y Pedro el escamoso, en esta última recordada por su papel de Nidia Pacheco.

La oriunda de Bogotá también ha llamado la atención por su aparición en redes sociales, convirtiéndose en creadora de contenido y superando los 600 mil seguidores en su perfil de Instagram, en el que publica videos junto a su pareja, el joven Jim Velásquez.

Sin embargo, en horas de la mañana la actriz sorprendió a sus seguidores al subir unas historias en las que relató una situación que vivió con una trabajadora de una tienda.

“Me agredieron anoche físicamente por unas arepas en un sitio [...] por pretender hacer un cambio, incluso beneficiaba al negocio porque las arepas que habían llevado eran más pequeñas”, contó Alina, agregando que le dijo a la trabajadora que quería llevar las más grandes y estaba dispuesta a pagar el excedente.

Al momento de Lozano solicitar el cambio, aseguró que el trato que recibió fue grotesco, por lo que ella también alzó la voz para defenderse y tuvieron un cruce de palabras, pero en ese instante la mujer reaccionó a pegarle: “Cogió un objeto y me lo mandó”.

Alina Lozano compartió una experiencia que vivió con una trabajadora cuando solicitó un cambio. | Foto: Captura de Instagram @lozanoalina

Aunque la actriz no recibió ningún impacto porque logró evadirlo, confesó que debido al enojo que sintió, también actuó y le lanzó devuelta el objeto a la vendedora, asegurando que sí logró pegarle a la mujer: “Uno como cliente tiene el derecho a defenderse”.

Horas más tarde, la empresa involucrada se pronunció frente a lo sucedido por medio de un comunicado publicado en el que lamentaron el incidente, rechazaron el comportamiento de la trabajadora y expresaron estar tomando medidas al respecto.

“Ofrecemos disculpas a la persona afectada y a toda nuestra comunidad. Estamos tomando medidas internas para que hechos como este no se repitan, reforzando nuestros protocolos de atención y el acompañamiento a nuestro equipo de colaboradores”, dice la publicación.

Por otro lado, Alina se volvió a referir a la situación y en su más reciente publicación y manifestó que se reunió con los dueños del establecimiento, con quienes logró conversar y les agradeció por haberla contactado para reunirse personalmente.