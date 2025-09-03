Suscribirse

Alina Lozano subió foto inédita con su hijo y revivió viejo recuerdo con actor que fue su pareja: “Pensaba que no iba a poder”

La actriz habló de una época en la que imaginó que no podía convertirse en madre.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 7:14 p. m.
La actriz colombiana consumió por años una sustancia que le hacía daño sin darse cuenta.
La actriz colombiana revivió recuerdo de hace casi 18 años. | Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

Alina Lozano, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana, logró ganarse el cariño de millones gracias a su capacidad para dar vida a personajes muy distintos entre sí. Su profesionalismo la llevó a ser parte de producciones emblemáticas como Pedro, el escamoso, Pa’ quererte, Amar y vivir, Hasta que la plata nos separe y Las detectivas y el Víctor.

Aunque su carrera le otorgó gran reconocimiento a nivel nacional, el público también mostró curiosidad por conocer aspectos de su vida privada, la cual en ocasiones compartía. Su nombre estuvo en el centro de la atención mediática debido a la relación que mantuvo con un reconocido actor, con quien además formó una familia.

Se trata de Mijail Mulkay, intérprete cubano que participó en distintas telenovelas de la pantalla nacional. La pareja sostuvo un romance de cuatro años y fruto de esa unión nació Samuel Lozano Bordón.

Contexto: Alina Lozano destapó caso de robo en medio de las grabaciones de importante novela: “Todos sabían”

Ante el desconocimiento de muchas personas, Alina Lozano decidió compartir un particular contenido en su cuenta oficial de TikTok, en el que dejó a la vista a su hijo por primera vez. La celebridad y el joven habían sido discretos, conservando el perfil de él alejado del foco mediático.

En dos postales, la actriz subió recuerdos del instante en que estuvo embarazada de Mulkay, creando un comparativo con la realidad que llevaba 18 años después junto a Samuel Lozano.

“Ese milagro de mi hijo, en un momento en el que pensaba que ya no iba a poder realizar el sueño de ser mamá, lo sigo celebrando desde hace 18 años. Un hijo deseado, pedido al universo y concedido para mi felicidad y la de su padre”, escribió.

Alina Lozano con su hijo y Mulkay
Alina Lozano con su hijo y Mulkay | Foto: TikTok @lozanoalina

Muchas personas comentaron y reflejaron su desconcierto, ya que no sabían que los actores habían sido esposos hace varios años. Las preguntas abundaron, intentando saber si se trataba del cubano, pues no podían creer este lazo del pasado.

Cabe recordar que posteriormente Mulkay inició una relación con la actriz Majida Issa, lo que generó comentarios y especulaciones en los medios. Aunque al principio, en aquella época, Alina prefirió no pronunciarse, finalmente decidió dar su versión en una entrevista con la revista Elenco, en la que aclaró su postura frente a la situación con su expareja y colega.

