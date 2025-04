Alina Lozano destapó caso de robo en medio de las grabaciones de importante novela: “Todos sabían”

Alina Lozano, una de las actrices más queridas e importantes de la actualidad en la televisión colombiana, sorprendió a sus miles de seguidores en TikTok al revelar que hace varios años, en las grabaciones de una de las novelas que ha realizado a lo largo de su carrera, uno de los actores del elenco tomaba los objetos de sus compañeros y se los llevaba del set.

“¿A quién de ustedes les pasa como a mí, que cuando están en su lugar de trabajo y se empiezan a desaparecer las cosas, tienen como una intuición con la que uno dice ‘esa esta persona’? Esto fue hace muchos años, yo no voy a dar el nombre, me interesa la anécdota, pero no me interesa ponerlo en la palestra pública cuando en su momento nadie lo hizo”.

La actriz habló de un caso de robo en uno de los sets de grabación en los que trabajó. | Foto: @lozanoalina

En medio de su relato, la mujer comentó que en las grabaciones de una producción en la que participó hace más de una década, se empezaron a desaparecer los teléfonos celulares y las billeteras de los trabajadores.

“Yo de una vez supe qué persona era, pero llegué a pensar que yo me había equivocado. De hecho, no se lo dije a nadie porque eso es un tema muy complicado, pero yo siempre tenía los ojos encima de ese actor y yo, en una hora de almuerzo no lo vi y pensé que estaba esculcando y aprovechando para robar”.

En ese momento, la actriz se dirigió a los camerinos, asustada de que se pudiera extraviar alguna de sus pertenencias y al momento de llegar al lugar, estaba el actor del que venía sospechando. En ese instante, el hombre se quedó mirándola y le dijo que no se sentía bien y no tenía ganas de almorzar, por lo que se quedaron juntos hasta que se acabó el espacio de descanso.

Sin embargo, Alina se quedó con la duda de si en el tiempo en el que había estado solo, había alcanzado a robar algún elemento de los actores o miembros de la producción.

Así lucía la actriz hace algunos años atrás. | Foto: Tomado de Facebook: Telenovelas Colombianas: Grandes Historias, Grandes Personajes

“Efectivamente, después de almuerzo, mi gran amigo Luis Eduardo Arango estaba furioso, le habían sacado de la billetera creo que 500 mil pesos, yo me mordí la lengua, pero le dije que creía saber quién había sido y él me respondió que ya sabía, que era algo que todo el mundo sabía, pero nadie hacía nada”.

Mencionó que la persona en cuestión era una de las grandes amistades del productor, razón por la cual, nadie se atrevía a poner una queja al respecto.

@soyalinalozano Lo vi hace poco en una entrevista un Actor amigo de lo ajeno por lo menos en esa época 😩 ♬ sonido original - Alina Lozano