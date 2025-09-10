Jim Velásquez destapó sus tácticas para enamorar a una mujer mayor; dio sus mejores tips

Jim Velásquez y Alina Lozano se han consolidado como una de las parejas más sólidas de la farándula colombiana, pues pese a su diferencia de edad de 30 años, llegaron al altar en el año 2023 y han compartido algunos de los momentos más importantes de su vida desde entonces.

Aunque de manera constante reciben críticas en redes sociales, por parte de personas que no están de acuerdo con su unión, permanecen juntos y estarían en el mejor momento de su matrimonio.

La actriz y el creador de contenido se casaron hace casi dos años. | Foto: Instagram: @lozanoalina

Sin embargo, después de más de tres años de haber empezado su relación, muchos dudan de su veracidad, pues no creen que un joven 25 años se haya enamorado de una mujer de 56.

No obstante, en medio de un video publicado en TikTok, por la creadora de contenido Gisseth Bibiana, Jim Velásquez se mostró sin tabú; dio algunos consejos para encontrar el amor en una persona mayor y vivir una relación de pareja tranquila.

“Bueno, el primer consejo es ir a las casas de sus amigos, pídanles que les presenten a las mamás, a las tías, a las abuelas, ahí seguro van a encontrar algo fijo”, dijo el actor y creador de contenido.

Posteriormente, bromeó sobre la situación y seleccionó algunos lugares en los que los jóvenes se puede encontrar con mujeres que superen su edad.

“Segundo, dense una vuelta por los hospitales, por ahí también pueden encontrar varias opciones y tercero, prepárense para amar desde el corazón”.

Para finalizar, fue claro y enfatizó en la importancia que tiene la madurez en este tipo de parejas, pues debido a la gran cantidad de diferencias que pueden llegar a existir en cuanto a gustos, hobbies y en general, en el día a día; es importante saber identificar el amor, dejando de lado cualquier tipo de limitación u opinión de ajena.

“Tercero, prepárense para amar desde el corazón porque la edad es solo un número y, realmente, uno se puede enamorar de una persona, de su corazón, de su alma, de su ser, más allá que de sus años”, dijo frente a la cámara.