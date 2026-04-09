Alina Lozano anunció decisión radical que tomó y habló sobre ‘separación’: “El tema de la edad pesa”

A pesar de la diferencia de edad, Alina Lozano y Jim Velásquez se han consolidado como una de las parejas más comentadas del entretenimiento nacional.

Llevan varios años juntos y comparten su relación en redes sociales, donde muestran la cercanía y complicidad que tienen.

Gente Señalan a Alina Lozano y Jim Velásquez de tener una relación amorosa falsa tras su paso por ‘reality’: “Empezaron a notar cosas extrañas”

Gracias a esa conexión, ambos fueron elegidos para participar en Apostarías por mí, un formato que recuerda a La casa de los famosos, pero que se enfoca en competencias por parejas, evaluando la confianza, el trabajo en equipo y la solidez de cada vínculo.

Sin embargo, tras su salida del programa, la pareja volvió a estar en el centro de la conversación por una polémica que surgió alrededor de su relación. Algunos comentarios apuntaron a que su noviazgo podría no ser genuino, lo que despertó la curiosidad y el debate entre los seguidores.

Sin embargo, recientemente, las miradas se posaron en una publicación que realizó la actriz el pasado 8 de abril, en la cual mencionaba que había vivido una separación fuerte, a raíz de un tema que ya no combinaba con su vida.

“Sí, me separé; lo dejé porque me estaba haciendo daño”, comenzó diciendo.

En el clip, la celebridad no enfatizó al inicio sobre qué hablaba, por lo que muchos entendieron que se trataba de una ruptura amorosa con Jim Velásquez, con quien estaba casada.

La actriz comentó sobre el tema de la edad, de la salud y la estabilidad, llevando a que la conclusión fuera distinta a la realidad.

“No me convenía, porque me estaba haciendo la vida pedacitos, porque realmente es una combinación que definitivamente no funcionaba, porque sí, el tema de la edad en ese caso pesa y pesa muchísimo, ese matrimonio entre la edad y esa parte tan diferente, pero también tan arrolladora, no funcionó”, dijo.

Ante esto, Alina Lozano fue puntual en que hablaba de su relación con el azúcar, ya que no le estaba haciendo bien de ninguna manera. Sus palabras concluyeron lo que pasaba, quitándole ese peso y especulaciones que seguidores hicieron.

“Ese matrimonio entre el azúcar y Alina Lozano se acabó. La edad y el azúcar no van bien. Punto”, mencionó.