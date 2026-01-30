Gente

Señalan a Alina Lozano y Jim Velásquez de tener una relación amorosa falsa tras su paso por ‘reality’: “Empezaron a notar cosas extrañas”

Los actores fueron acusados de mantener su relación bajo una dinámica inusual.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

30 de enero de 2026, 3:20 p. m.
Alina Lozano y Jim Vásquez están en el ojo del huracán.
A pesar de la notable diferencia de edad, Alina Lozano y Jim Velásquez se han consolidado como una de las relaciones más sólidas y comentadas del entretenimiento nacional. La pareja lleva varios años de romance y suele compartir momentos de su vida en común a través de redes sociales, donde muestra la complicidad que los caracteriza.

Gracias a esta estabilidad y a la conexión que transmiten al público, ambos fueron elegidos para participar en Apostarías por mí, un reconocido reality show que guarda similitudes con La casa de los famosos. No obstante, su principal distintivo es que la competencia se desarrolla en parejas, poniendo a prueba no solo la estrategia individual, sino también la confianza, el trabajo en equipo y la fortaleza de cada relación.

Tras abandonar el juego, ambos colombianos fueron foco de miradas por un señalamiento que salió a la luz, relacionado con su noviazgo. La atención de los curiosos se posó en una afirmación específica, la cual indicaba que su unión parecía falsa.

Según lo que se registró, Alina Lozano y Jim Velásquez fueron criticados por las conductas en el formato, llevando a que su eliminación fuera captada desde otra óptica. Una nueva versión se conoció, apuntando a que los detonantes de la salida estaban relacionados con sus dinámicas como pareja.

Luto en Hollywood: muere Catherine O’Hara, la legendaria madre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

Karol G estará en los Premios Grammy 2026 y tendrá una participación especial

El “Ejército” de fans que reforesta Lima: El fenómeno social y ambiental de las fans de BTS ante su llegada a Perú

La millonada que desembolsó Karol G: pagó la cuenta de todos los clientes de su restaurante Carolina

Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

Carmen Villalobos rompió el silencio por rumores de ruptura con su novio Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Jessi Uribe y Edén Muñoz lanzan canción de despecho y le cantan a la superación: “No es odio, es amor propio”

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 30 de enero

Jim Velásquez hizo llorar a Alina Lozano en pleno programa: “Te puedes conseguir otra”

Gabo Cuevas, por medio de Radio Fórmula MX, reveló que las mentes detrás del programa detectaron comportamientos que no eran normales en las relaciones amorosas, por lo que se generaron sospechas de un montaje.

En lo dicho, se habló acerca de algo fingido, despertando incomodidad en la producción. A esto se le sumó el hecho de que no se daban besos y dormían como madre e hijo.

“Me han contado que esta era una de las parejas más queridas. La producción le había apostado fuerte, al mismo nivel que a la de Mario Bezares, porque eran quienes más contenido estaban dando. Pero empezaron a notar cosas extrañas: Jim no quería besar a Alina, dormían como si fueran madre e hijo y no existía la cercanía que sí se veía en el 99 % de las demás parejas. Ahí dijeron: ‘esto está muy raro’”, dijo.

La actriz colombiana rompió en llanto frente a las cámaras de 'Apostarías por mí'.
La actriz colombiana rompió en llanto frente a las cámaras de 'Apostarías por mí'. Foto: Instagram @apostariaspormi

Lo curioso de las declaraciones fue que se dio algo puntual sobre un detalle que descubrió la organización del proyecto, precisamente en una conversación que sostenían ambos.

La producción descubrió que hablaban de un acuerdo, que todo estaba falsificado. Se les olvidó que los estaban vigilando y ahí se dieron cuenta de que habían mentido”, aseguró.

Gabo Cuevas contó que consultó con fuentes en Colombia y constató que la relación sí sería un montaje, debido a temas relacionados con la intimidad de Jim Velásquez. Todo estaría conectado con otra pareja que tendría el joven, pese a que se casó con la actriz en 2023.

Resulta que Jim tiene una pareja y es de la comunidad. Llamaron la atención a quienes hicieron los estudios y entrevistas previas. Ellos se volvieron virales porque mucha gente nunca creyó en ese matrimonio. Al final, la producción sintió que les vieron la cara durante una semana”, concluyó.

Por el momento habrá que esperar para saber las declaraciones de la pareja ante estas sospechas.

