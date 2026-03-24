Vicky Hernández, entre lágrimas, habló del exilio que vivió y por el que tuvo a sus hijos lejos: “Era terrible, fue espantoso”

Vicky Hernández se consolidó como una de las figuras más destacadas de la televisión en Colombia, gracias a una trayectoria artística que comenzó desde muy joven y que le permitió posicionarse con fuerza en la industria. Su recorrido le abrió las puertas en múltiples producciones, donde logró demostrar su talento y preparación frente a las cámaras.

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La actriz logró ganarse el reconocimiento del público con su participación en producciones como Romeo y buseta, Escobar, el patrón del mal, Pandillas, guerra y paz, La posada, Azúcar y La madre, así como en la recordada película La estrategia del caracol. Cada uno de estos proyectos la posicionó como un referente de la actuación en el país, convirtiéndola en inspiración para nuevas generaciones de artistas.

Sin embargo, recientemente, Vicky Hernández concedió una entrevista a La habitación invisible, donde dialogó sobre su carrera, su vida personal y su historia. En dicha charla, todo dio un vuelco inesperado, precisamente cuando se le preguntó por el exilio que vivió en España.

La artista comenzó recordando cómo era esa época en su vida, diciendo que estaba en un momento importante de su carrera, junto a Margalida Castro y otras personalidades famosas de esos años.

“Yo estaba haciendo cinco programas y una obra de teatro con Fanny Mickey”, dijo.

No obstante, indicó que viajó solo con una cartera y pocos objetos personales, pues estaba amenazada de muerte, junto a otras figuras del país. La celebridad indicó que ella era la única que no sabía sobre este peligroso asunto, enterándose únicamente por su esposo.

“Con una cartera, me monto a un avión con una cartera y lo que tenía ahí, que eran cinco libros que traía a Bogotá para cambiarlos en una gira. Estaba en el hotel, salieron las amenazas, todo el mundo sabía, menos yo. Estuve uno o dos días actuando con amenaza de muerte y yo nunca me enteré”, dijo.

“Salgo a las cinco de la mañana del hotel, tomo el avión y todo mundo me miraba, yo me sentía en el pináculo de la gloria. Un señor se me acerca en el avión, me entrega su tarjeta y me dice que es del Senado y que estaba a mis órdenes. Llego al aeropuerto, Gerard Calero, que era mi esposo y el papá de Juan, estaba parqueado donde no se podía, me monta al carro y me dice: ‘Que la van a matar’. Le digo: ‘¿A quién? ¿A mí?’”, agregó.

Al preguntarle sobre su exilio de nueve meses en España, la famosa actriz se puso a llorar y mostró su tristeza, recordando el dolor de estar lejos de sus hijos y su familia.

“Primero hay una etapa de negación, uno no puede aceptar eso. Una infinita rabia. ¿Quién me saca de mi casa, de mi país, de mis hijos, de mi trabajo…? ¿Por qué? Negar, no creer, no entender. Era terrible, fue espantoso. Salir a la calle, ver a un niño de la edad de mi hijo… Me sentaba en un andén y lloraba, tenía mucha rabia. Odiaba España, odiaba a los españoles, odiaba la comida, odiaba todo; todo me parecía terrible, pero me sostuvo la gente, de una generosidad, de una bondad… Me pasaron cosas que yo no podía creer”, comentó.

“Me gastaba dinerales, fue un desajuste total. Cada vez que me preguntaban qué hacía allá, me ponía a llorar, y ellas me decían: ‘toma estas gafas’, ‘yo te doy este saco’, ‘te invitamos a comer’… sin yo pedirles nada”, contó, relatando que tuvo amigas y personas que la apoyaron.