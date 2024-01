Vicky Hernández contó crudo suceso que vivió; se exilió en España y tuvo que abandonar a su hijo famoso: “Amenazada de muerte”

Vicky Hernández contó cruda situación que vivió

“Fui amenazada de muerte. Tuve que salir de una grabación de ‘Romeo y buseta’ para irme a montarme en un avión con lo que llevaba puesto; fue espantoso”, dijo al programa de entretenimiento, reforzando lo dicho en el pasado para Los Informantes : “ Fueron 9 meses sin ver a mis hijos y a Gerardo Calero (su exesposo). Mi hijo, Juan Sebastián Calero (intérprete de Richard en ‘Pandillas, guerra y paz’), tenía 4 años. Eso fue algo que no se sanó; nunca se perdonó. Me fui a España y duré 9 meses volviéndome loca ”.

De igual forma, la celebridad habló de lo que ocurrió con su hijo, detallando las heridas que pudieron quedar y lo que el tiempo hizo tras tener que exiliarse en otro país. “A un niño a esa edad, dejarlo, como sea es abandono, por eso, costó mucho, ese costo es invaluable, el dejar a mis hijos solos (...) Asumí que hasta que me muera voy a estar sola, no me siento mal ni me hace falta”, puntualizó.

En cuestiones del presente, Vicky Hernández fue enfática en que su trabajo hablaba por ella y no le hacía falta por cuestiones laborales, sino por un tema anímico. “No tengo la angustia ni la necesidad de trabajar. Me falta anímicamente, pero sé que es muy difícil lograr trabajar como yo creería que debo hacerlo, entonces, ¿para qué? El trabajo que he hecho, sea bueno, malo o regular, siempre lo he hecho con seriedad y responsabilidad. Siempre me jugué el pellejo; yo no fui una cobarde jamás”, concluyó.