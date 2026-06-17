Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de junio; aumentarían suerte en loterías

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el jueves 18 de junio, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El panorama se mueve con dinamismo y oportunidades inesperadas. Aunque las responsabilidades aumentan, también aparecen espacios para disfrutar y conectar con otras personas.

Números de la suerte: 25, 8 y 17.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este signo entra en una etapa de mayor estabilidad emocional y financiera. La recomendación está enfocada en mantener el equilibrio y cuidar el bienestar físico.

Números de la suerte: 10, 1 y 20.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La jornada llega acompañada de apoyo y transformaciones importantes. También aparecen señales relacionadas con prosperidad y nuevas oportunidades económicas.

Números de la suerte: 9, 16 y 24.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El mensaje principal es reducir el estrés y darle prioridad al descanso. Actividades enfocadas en el bienestar personal ayudarán a recuperar energía y mantener el equilibrio.

Números de la suerte: 9, 14 y 18.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las relaciones personales cobran protagonismo. Será importante pensar antes de hablar y evitar decisiones impulsivas. El autocuidado también gana relevancia.

Números de la suerte: 31, 24 y 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Comienza una etapa marcada por decisiones importantes y nuevos caminos. Habrá movimiento en el entorno social y oportunidades para crecer sin asumir riesgos innecesarios.

Números de la suerte: 9, 16 y 41.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Después de semanas de dudas, este signo encuentra mayor tranquilidad frente a temas financieros. La sensación será de alivio y apertura hacia nuevas experiencias.

Números de la suerte: 11, 45 y 7.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las experiencias sentimentales dejan enseñanzas importantes. El momento favorece conexiones auténticas y proyectos realizados con convicción.

Números de la suerte: 3, 15 y 17.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es tiempo de evaluar alternativas y avanzar sin afán. La colaboración y el trabajo en equipo serán claves para obtener mejores resultados.

Números de la suerte: 33, 1 y 4.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El reconocimiento llega gracias al esfuerzo acumulado. También aparecen personas dispuestas a apoyar metas que parecían lejanas.

Números de la suerte: 8, 28 y 13.

El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Surge una decisión importante entre la vida personal y las metas profesionales. El reconocimiento externo podría abrir nuevas puertas.

Números de la suerte: 31, 41 y 50.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La recomendación es aceptar los procesos tal como llegan y evitar insistir en aquello que ya cumplió su ciclo. La paciencia será clave.

Números de la suerte: 5, 16 y 50.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.