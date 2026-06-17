Tabla de posiciones del grupo L tras la agónica victoria de Ghana sobre Panamá: Croacia, atenta

La Selección de Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, venció a Panamá de manera agónica, este miércoles 17 de junio. Fue un apretado 1-0, en el estadio Toronto y por la primera fecha del grupo L en el Mundial 2026.

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Parecía que todo acababa 0-0, hasta el 90+5′ cuando Caleb Yirenkyi remató solo, frente al arco, y les dio un triunfo histórico a los africanos. En contraste, la zozobra de Panamá, que aguantó lo más que pudo.

🚨🌎 | GOAL: CALEB YIRENKYI MAKES THE WINNING GOAL FOR GHANA IN THE 94TH MINUTE!



WHAT A SENSATIONAL COUNTER-ATTACK!



🇬🇭 Ghana 1-0 Panama 🇵🇦 pic.twitter.com/PqRiZBheg5 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 18, 2026

Así las cosas, la noticia está en la tabla de posiciones del grupo L en este Mundial 2026. Se divisa un desarrollo de la segunda fecha crucial para las aspiraciones de los cuatro seleccionados, que ven con buenos ojos la clasificación a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones - Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra es líder de la zona con tres puntos, pues este mismo jueves, más temprano, le ganó 4-2 a Croacia y eso le valió para hacerse con la cima de la zona. Además, ostenta una diferencia de gol de +2.

Ghana asoma segunda con tres puntos y +1 en diferencia de gol. Panamá es tercera con cero puntos y -1 en la diferencia, mientras Croacia, que trató de darle pelea a Inglaterra, asoma en el último puesto con la misma situación que el equipo africano.

El gol agónico cambió el panorama por completo de la zona. Inglaterra y Ghana dan un certero golpe de autoridad, mientras que Croacia y Panamá arrancan con pie izquierdo, teniendo encima la obligación de sumar de a tres, sí o sí, en los partidos que les restan.

Caleb Yirenkyi celebrando el gol agónico de su selección de Ghana sobre Panamá. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press vi

¿Cuándo y a qué hora vuelven a jugar Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá en este Mundial 2026?

El 23 de junio, pero en diferentes horarios y estadios, los cuatro integrantes del grupo L tendrán acción. Será de la siguiente manera: