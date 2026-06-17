Tabla de posiciones del grupo L tras la agónica victoria de Ghana sobre Panamá: Croacia, atenta

La Selección de Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, venció a Panamá de manera agónica, este miércoles 17 de junio. Fue un apretado 1-0, en el estadio Toronto y por la primera fecha del grupo L en el Mundial 2026.
Parecía que todo acababa 0-0, hasta el 90+5′ cuando Caleb Yirenkyi remató solo, frente al arco, y les dio un triunfo histórico a los africanos. En contraste, la zozobra de Panamá, que aguantó lo más que pudo.
🚨🌎 | GOAL: CALEB YIRENKYI MAKES THE WINNING GOAL FOR GHANA IN THE 94TH MINUTE!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 18, 2026
WHAT A SENSATIONAL COUNTER-ATTACK!
🇬🇭 Ghana 1-0 Panama 🇵🇦 pic.twitter.com/PqRiZBheg5
Así las cosas, la noticia está en la tabla de posiciones del grupo L en este Mundial 2026. Se divisa un desarrollo de la segunda fecha crucial para las aspiraciones de los cuatro seleccionados, que ven con buenos ojos la clasificación a la siguiente ronda.
Tabla de posiciones - Grupo L del Mundial 2026
Inglaterra es líder de la zona con tres puntos, pues este mismo jueves, más temprano, le ganó 4-2 a Croacia y eso le valió para hacerse con la cima de la zona. Además, ostenta una diferencia de gol de +2.
Ghana asoma segunda con tres puntos y +1 en diferencia de gol. Panamá es tercera con cero puntos y -1 en la diferencia, mientras Croacia, que trató de darle pelea a Inglaterra, asoma en el último puesto con la misma situación que el equipo africano.
El gol agónico cambió el panorama por completo de la zona. Inglaterra y Ghana dan un certero golpe de autoridad, mientras que Croacia y Panamá arrancan con pie izquierdo, teniendo encima la obligación de sumar de a tres, sí o sí, en los partidos que les restan.
¿Cuándo y a qué hora vuelven a jugar Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá en este Mundial 2026?
El 23 de junio, pero en diferentes horarios y estadios, los cuatro integrantes del grupo L tendrán acción. Será de la siguiente manera:
- Inglaterra vs. Ghana - 3:00 p.m. - Estadio Boston
- Panamá vs. Croacia - 6:00 p.m. - Estadio Toronto