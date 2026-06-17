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Tabla de posiciones del grupo L tras la agónica victoria de Ghana sobre Panamá: Croacia, atenta

Remezón en el grupo L al último minuto del juego entre Panamá y Ghana. El marcador tiene repercusión directa en la tabla de posiciones.

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Redacción Deportes
17 de junio de 2026 a las 8:17 p. m.
Grupo L del Mundial 2026: Carlos Queiroz, técnico de Ghana (izq.) juntos a sus dirigidos que vencieron a Panamá. A la derecha, el juego entre Croacia e Inglaterra.
Grupo L del Mundial 2026: Carlos Queiroz, técnico de Ghana (izq.) juntos a sus dirigidos que vencieron a Panamá. A la derecha, el juego entre Croacia e Inglaterra. Foto: AP

La Selección de Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, venció a Panamá de manera agónica, este miércoles 17 de junio. Fue un apretado 1-0, en el estadio Toronto y por la primera fecha del grupo L en el Mundial 2026.

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Parecía que todo acababa 0-0, hasta el 90+5′ cuando Caleb Yirenkyi remató solo, frente al arco, y les dio un triunfo histórico a los africanos. En contraste, la zozobra de Panamá, que aguantó lo más que pudo.

Así las cosas, la noticia está en la tabla de posiciones del grupo L en este Mundial 2026. Se divisa un desarrollo de la segunda fecha crucial para las aspiraciones de los cuatro seleccionados, que ven con buenos ojos la clasificación a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones - Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra es líder de la zona con tres puntos, pues este mismo jueves, más temprano, le ganó 4-2 a Croacia y eso le valió para hacerse con la cima de la zona. Además, ostenta una diferencia de gol de +2.

Ghana asoma segunda con tres puntos y +1 en diferencia de gol. Panamá es tercera con cero puntos y -1 en la diferencia, mientras Croacia, que trató de darle pelea a Inglaterra, asoma en el último puesto con la misma situación que el equipo africano.

El gol agónico cambió el panorama por completo de la zona. Inglaterra y Ghana dan un certero golpe de autoridad, mientras que Croacia y Panamá arrancan con pie izquierdo, teniendo encima la obligación de sumar de a tres, sí o sí, en los partidos que les restan.

Caleb Yirenkyi celebrando el gol agónico de su selección de Ghana sobre Panamá.
Caleb Yirenkyi celebrando el gol agónico de su selección de Ghana sobre Panamá. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press vi

¿Cuándo y a qué hora vuelven a jugar Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá en este Mundial 2026?

El 23 de junio, pero en diferentes horarios y estadios, los cuatro integrantes del grupo L tendrán acción. Será de la siguiente manera:

  • Inglaterra vs. Ghana - 3:00 p.m. - Estadio Boston
  • Panamá vs. Croacia - 6:00 p.m. - Estadio Toronto