El secreto de la dieta de Shakira a los 49 años: las sopas reemplazaron al café y las galletas

Mientras continúa llenando estadios y protagonizando una de las giras más exitosas de su carrera, Shakira también ha despertado curiosidad por la disciplina que mantiene fuera de los escenarios. A sus 49 años, la cantante barranquillera sigue una alimentación cuidadosamente planificada que le permite conservar energía, cuidar su figura y afrontar las exigencias físicas de sus espectáculos.

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Lejos de las dietas extremas o las restricciones imposibles de sostener, la artista ha apostado por una fórmula basada en proteínas, vegetales y alimentos frescos. Según ha revelado su entrenadora personal, Anna Kaiser, uno de los pilares de su alimentación es incluir una fuente de proteína en cada una de las comidas principales del día.

La jornada de Shakira suele comenzar con huevos, aguacate y frutas, una combinación que busca aportar energía desde las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, el pescado, las verduras y las ensaladas se convierten en protagonistas de un menú diseñado para favorecer la recuperación muscular y mantener la saciedad.

Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención de su dieta está relacionado con los antojos. Mientras muchas personas recurren al café, las galletas o los productos azucarados para combatir el cansancio de la tarde, la colombiana prefiere una alternativa poco convencional: las sopas de verduras.

Preparadas con ingredientes como puerro, apio, zanahoria, berenjena o calabaza, estas sopas se han convertido en una herramienta para evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y controlar el apetito entre comidas. La estrategia también le permite mantener niveles de energía más estables durante el día.

Otro aspecto clave de su alimentación es la reducción de productos con alto contenido de azúcar y grasas procesadas. En lugar de acudir a snacks industriales, Shakira suele optar por frutas frescas, una decisión que complementa el intenso entrenamiento físico que realiza de manera regular.

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Los expertos coinciden en que el éxito de este tipo de rutinas no depende de un alimento milagroso, sino de la constancia. En el caso de Shakira, la combinación entre ejercicio, descanso y una dieta basada en ingredientes naturales parece haberse convertido en una de las claves para mantenerse en óptimas condiciones físicas cuando está a punto de cumplir medio siglo de vida.

Más que una fórmula secreta, la alimentación de la barranquillera refleja una tendencia cada vez más común entre deportistas y celebridades: privilegiar alimentos frescos, proteínas de calidad y opciones que ayuden a controlar el hambre sin recurrir a productos altamente procesados.