La segunda vuelta presidencial en Colombia está cada vez más cerca y mantiene la atención de millones de ciudadanos que deberán elegir al próximo mandatario del país, quien asumirá el poder tras el Gobierno de Gustavo Petro.

Margarita Rosa dice lo que hará si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “No les quede la menor duda”

La jornada del 21 de junio será determinante para definir el futuro político de la nación. Mientras se acerca la fecha, los seguidores de los dos candidatos intensifican sus campañas en redes sociales, espacios públicos y diferentes escenarios, con el objetivo de sumar apoyos para sus aspirantes.

En los últimos días, el ambiente electoral ha estado marcado por una creciente tensión debido a las declaraciones, propuestas y apariciones mediáticas de los candidatos. Cada movimiento genera reacciones inmediatas entre simpatizantes y detractores, alimentando el debate político en distintos sectores de la sociedad.

Las plataformas digitales se han convertido en uno de los principales escenarios de discusión, donde miles de usuarios defienden sus posturas ideológicas, intercambian opiniones y protagonizan intensos debates sobre el rumbo que debería tomar Colombia en los próximos años.

Una de las que quiso pronunciarse al respecto fue Adriana Lucía, quien fue foco de miradas por una supuesta publicación en la que aseguraba que no volvería a cantar en Colombia si ganaba Abelardo de la Espriella.

Esta imagen comenzó a difundirse, al punto de que muchas personas reaccionaron y comentaron, afirmando que les alegraba esta decisión.

Sin embargo, la cantante decidió pronunciarse y aclarar la información, asegurando que jamás dijo algo de ese estilo, pues no era su objetivo. De hecho, desmintió las palabras, pues no tenía residencia en Estados Unidos y entendía que era una intención negativa por afectarla.

“Jamás diría algo así. No tengo residencia en EE. UU. Obvio, esto es organizado y estructurado. Así funcionan; mis hijos y yo hemos sido víctimas de esto”, comentó, recordando las amenazas que recibió en el pasado.

“Desconozco el propósito, pero el fondo sí que lo conozco, sé de lo que son capaces. Que Dios me ayude a seguir cantando siempre”, apuntó, dejando claridad en que no tenía planes de cambiar el rumbo de su carrera de este modo.