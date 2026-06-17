¿Qué pasa si la Selección Colombia pierde, empata o gana ante Uzbekistán en el Mundial 2026?

El técnico Néstor Lorenzo se la jugó y no tiene margen de error en el debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo que se disputa en Norteamérica. La Tricolor juega frente a la Selección Uzbekistán y Fábio Cannavaro en el mítico Estadio Azteca ubicado en la Ciudad de México.

🔴 Uzbekistán vs. Colombia EN VIVO hoy, Mundial 2026: la Tricolor gana en las gradas

¿Porqué no juega Richard Ríos con la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026? Se conoció la razón

Como primera medida, los hinchas del equipo colombiano respondieron y el furor colombiano se hizo sentir en las calles del Distrito Federal en la previa al compromiso. El Paseo de la Reforma del DF fue testigo de un espectacular banderazo con banderas y la camiseta con todo el sentimiento patrio.

Colombia tuvo el último partido de la primera fecha del Mundial 2026, que ya ha tenido sorpresas como empate de Qatar ante Suiza, la goleada de Estados Unidos a Paraguay o el resultado sin goles entre España y Cabo Verde. Marcadores que sin duda agitan la bandera de Uzbekistán, que pueden ver algo de ilusiones contra la Tricolor en la Ciudad de México.

Y es que la Selección Colombia quiere evitar tropiezos frente a la misteriosa Uzbekistán y por eso planea dar el golpe rápido con su alineación de gala en este primer juego. La única baja en el once inicial fue la de Richard Ríos, donde en su reemplazo está Gustavo Puerta junto a Jefferson Lerma. De resto, el equipo es de memoria con Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

El volante del Benfica venía siendo habitual titular en el proceso de Lorenzo; sin embargo, su rendimiento en los últimos partidos ha generado preguntas. Puerta, por su parte, fue uno de los jugadores más destacados en los amistosos frente a Costa Rica y Jordania. Ahora los ojos se coloca en el resultado del partido en el Azteca. Hay diferentes escenarios dependiendo el resultado en México.

Colombia si pierde, gana o empata

- Si gana, sumará los primeros tres puntos en el Grupo K y dará un gran paso para la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

- Si empata, quedará con el mismo puntaje de sus demás rivales en el Grupo K (un punto) y también le podría servir para clasificar siempre y cuando le gane a RD Congo en la siguiente fecha.

- Si pierde, quedará totalmente obligado a ganar en la segunda fecha para no perder más terreno en el grupo y así volver a acercarse a una clasificación a la siguiente ronda.