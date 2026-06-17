La Copa del Mundo 2026 dio inicio y uno de los futbolistas más esperados de la selección colombiana, Luis Díaz, se prepara para su debut en un Mundial. Mientras el jugador se concentra en su participación, su esposa, Geraldine Ponce, ha sido centro de atención al revelar quién se hará cargo de su hijo recién nacido, Fernando, durante la competencia deportiva.

Esposa de Luis Díaz se hizo radical cambio de look antes del Mundial 2026 y el jugador reaccionó

A través de sus historias en Instagram, Ponce compartió un viaje reciente a Ciudad de México, junto a sus dos hijas, pero sin la presencia del bebé. Esto generó una gran cantidad de preguntas entre sus seguidores, quienes querían saber quién cuidaba al pequeño y dónde se encontraba durante este viaje.

Para aclarar la situación, Ponce compartió una foto de la cuenta de su mamá, quien estaría al cuidado del bebé. En las imágenes, Fernando viste una camiseta con el número siete y la palabra “papá”, un detalle simbólico que conmovió a los seguidores.

Así, se despejan las interrogantes y se confirma que el pequeño permanece al cuidado de su abuela, mientras la pareja se enfoca en este momento clave en la carrera deportiva de Luis Díaz.

El extremo izquierdo del Bayern Múnich se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del fútbol colombiano y está listo para afrontar su primer gran reto internacional con la Tricolor.

Esposa de Luis Díaz incursionó en nuevo trabajo y el jugador tuvo eufórica reacción

Fernando, hijo de Luis Díaz y Geraldine Ponce. Foto: Instagram @gera25ponce

La selección de Colombia busca dejar huella en el Mundial 2026, y el apoyo familiar se ha convertido en un pilar esencial. Mientras Luis Díaz se prepara para los retos del torneo, su familia permanece unida, garantizando que el pequeño Fernando crezca lleno de amor mientras su padre vive un momento importante en su carrera.

De esta forma, la familia Díaz Ponce demuestra que, incluso en los momentos de mayor exigencia profesional, los lazos familiares son el soporte fundamental para alcanzar las metas más altas.