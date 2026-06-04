Luis Díaz presumió a su esposa en redes sociales y generó comentarios

A pocos días de la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, los hinchas de la Selección Colombia están más emocionados que nunca ante la posibilidad de ver nuevamente a sus jugadores brillar en el escenario internacional.

Tras confirmación de Luis Díaz para el Mundial 2026, su esposa lo felicitó en redes sociales. Foto: Foto 1: Instagram @gera25ponce / Foto 2: Getty Images

Por este motivo, se realizó una despedida en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde la Selección Colombia disputó un partido amistoso frente a Costa Rica. El equipo nacional se impuso con un marcador de 3-1, lo que dejó una buena impresión antes de su participación en el torneo.

A este partido asistieron varios familiares de los jugadores de la Tricolor. Entre ellos estuvo Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz y madre de sus hijas, quien recibió miles de elogios en plataformas digitales donde compartió detalles de su llegada al estadio.

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Posteriormente, el extremo izquierdo del Bayern Múnich se pronunció en redes sociales al compartir cuatro fotografías junto a la creadora de contenido.

En las imágenes, ambos lucen algunas de las prendas oficiales de la Selección Colombia diseñadas por Adidas, lo que refleja el cariño que se tienen y el apoyo mutuo que caracteriza su relación.

“Te amo”, escribió el 7 del equipo cafetero.

Geraldine Ponce y Luis Díaz. Foto: Instagram @gera25ponce

Luis Díaz y su esposa celebraron 10 años de relación

El pasado 25 de abril, Luis Díaz y Geraldine Ponce celebraron diez años de relación, una fecha especial que decidieron compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.

La celebración fue compartida a través de la cuenta de Instagram de Geraldine, donde acumula más de 824.000 seguidores y suele publicar momentos de su vida cotidiana junto al jugador de la Selección Colombia.

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En esta ocasión, la pareja aprovechó la fecha para recordar algunos de los momentos más significativos que han marcado su historia de amor a lo largo de los últimos diez años.

Aunque no compartieron mayores detalles sobre la celebración, las fotografías y el mensaje publicado reflejaron la solidez de su relación y el vínculo que han construido con el paso de los años, mientras afrontan juntos los retos y cambios que han surgido a raíz de la carrera deportiva de Luis Díaz.

“Diez años juntos, una vida llena de amor, aprendizajes y gratitud. Hoy, con nuestro tercer bebé en camino, agradezco a Dios por ti, por nuestra familia y por todo lo que hemos construido (…) Te amo profundamente y deseo que sigamos caminando juntos por siempre. 25 por siempre”, sin tutear.