Ni Messi ni Cristiano: James Rodríguez luce un parche exclusivo con otros dos ‘cracks’ del Mundial 2026

James David Rodríguez Rubio vuelve a entrar en la historia de las Copas del Mundo. Este miércoles, 17 de junio de 2026, el capitán de Colombia saltó a la cancha, en el juego contra Uzbekistán, y tenía un parche en una de sus mangas.

En rojo: el parche exclusivo que James Rodríguez usa por ser goleador en Brasil 2014. Foto: Getty Images

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¿Cuál es el parche exclusivo que usa James Rodríguez? El de goleador de un Mundial, como lo fue en Brasil 2014 con seis anotaciones ante Grecia (1), Costa de Marfil (1), Japón (1), Uruguay (2) y Brasil (1).

Pero no solo es James Rodríguez: además del colombiano, Harry Kane (Inglaterra) y Kylian Mbappé (Francia) también lo portan. El Huracán anotó seis tantos en Rusia 2018, mientras que Kiki encajó ocho en Catar 2022.

Como siguen activos, tanto James Rodríguez, Harry Kane y Kylian Mbappé portan el parche de goleadores en esta Copa del Mundo. Ya desde el goleador de Sudáfrica 2010, que fue Thomas Müller, hacia atrás, todos los máximos anotadores en las citas orbitales están retirados.

Los goles de James Rodríguez en Brasil 2014

Este Mundial 2026 es el tercero para James Rodríguez. El primero fue 2014 y el segundo 2018, pero solo en la cita orbital de Brasil fue que el colombiano se reportó con goles.

14 de junio de 2014: gol de James a Grecia

Era el partido que marcaba el fin de 16 años de Colombia sin asistir a una Copa del Mundo. James Rodríguez apareció a los 90+3′ para dejar un remate rastrero que sentenciaba el 3-0

(1) James Rodríguez celebrando el gol ante Grecia en la fase de grupos del Mundial 2014. Foto: Getty Images

19 de junio de 2014: gol de James a Costa de Marfil

Parecía que el cero se apoderaba del marcador, pero sobre los 64′, James Rodríguez metió un golazo de cabeza que puso el primero del partido y a favor de Colombia. Al final, la Tricolor ganó 2-1.

(2) Cabezazo y golazo de James Rodríguez, contra Costa de Marfil, en Brasil 2014. Foto: FIFA via Getty Images

24 de junio de 2014: gol de James a Japón

Fue al 90′ del encuentro, para poner el 4-1 definitivo de Colombia sobre Japón y sentenciar el liderato del grupo con puntaje perfecto. Además, uno de los tantos más aplaudidos de aquel año.

(3) Golazo de James Rodríguez a Japón en la tercera fecha de la fase de grupos en Brasil 2014. Foto: PA Images via Getty Images

28 de junio de 2014: doblete de James a Uruguay

Octavos de final del Mundial Brasil 2014, y James Rodríguez cargó con la responsabilidad de ser el crack cafetero en el campo. No solo hizo los dos goles del 2-0, sino que anotó el mejor gol del año y uno de los más recordados en la historia de los mundiales.

(4 y 5) El golazo de James Rodríguez a Uruguay en 2014. El mejor de aquel Mundial. Foto: Getty Images

4 de julio de 2014: gol de James a Brasil

Agridulce recuerdo para James Rodríguez. Un gol de penal ante Brasil, a los 80′, que no bastó.

(6) Gol de James a Brasil en los cuartos de final del Mundial 2014. Foto: picture alliance via Getty Image

La Canarinha ganó 2-1 y avanzó a semifinales, dejando fuera a los cafeteros.