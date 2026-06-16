Kylian Mbappé clavó uno de los mejores goles en lo que va del Mundial 2026: liquidó el Francia vs. Senegal

Kylian Mbappé, el nombre que le da la vuelta al mundo. Este martes, 16 de junio, el atacante francés fue la gran figura de su selección, ante Senegal, por la primera fecha del grupo I en el Mundial 2026. Los bleus se acabaron imponiendo por 3-1.

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Fue un partido con todos los condimentos, pero Mbappé dejó uno de los mejores goles en lo que va de este Mundial 2026. Se trató de la cereza del pastel en el compromiso, a los 90+6′, y que decretó el 3-1 definitivo.

Kylian Mbappé recibió la pelota más adelante de mitad de cancha, se perfiló y sacó un violento remate de derecha que se acabó colando a la derecha del portero senegalés, Édouard Mendy. El francés lo gritó a rabiar con la euforia de él y todos sus compañeros.

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Francia detiene a Senegal con un golazo y doblete de Mbappé: golpe de autoridad en la tabla del Grupo I

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En el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE. UU.), los pupilos de Didier Deschamps comenzaron algo espesos y dos veces se quedó Kylian Mbappé en el primer cuarto de hora sin concretar sendos pases de Ousmane Dembélé, quien luego por su cuenta en el minuto 19 buscó el arco de Édouard Mendy con un zurdazo que la zaga de Senegal taponó atenta.

Pese a su mayor posesión, Francia estuvo cerca de encajar el 0-1 en el 25′ tras un contragolpe donde El Hadji Malick Diouf lanzó la carrera de Nico Jackson; este pisó área contraria, hizo media bicicleta delante de Dayot Upamecano y conectó un zurdazo que se estrelló en la cepa del poste, cuyo rebote tocó en un pie del Mike Maignan y no entró por poco.

La siguiente ocasión también fue senegalesa, un tiro de Ismaïla Sarr que se marchó muy alto. Aunque los Bleus dominaban, faltaba pólvora y estuvieron a punto de irse perdiendo al descanso; Sadio Mané recibió en el lado izquierdo del área y dio a Sarr un pase que subió tras tocar en un zaguero, si bien el del Crystal Palace mandó a las nubes su remate.

Al volver de vestuarios, Francia se puso las pilas y lo mostró Désiré Doué con un zurdazo desviado desde fuera del área. También falló Michael Olise en el 53′, habiendo robado la pelota Jules Koundé, tras un esprint hasta el área y un zurdazo que despejó Mendy de manera providencial. Y en el 57′, déjà vu por una parada de Mendy, aquí a disparo de Mbappé.

Se estaban animando los franceses, que poco después pidieron penalti sobre Mbappé en una entrada de Mané al límite y que, bajo consulta al VAR, el árbitro de campo Alireza Faghani dejó sin castigo. Aun así, los de Deschamps ya se habían activado y el gol estaba al caer. No llegó en el 64′ tras un bonito pase de Olise a Mbappé, pero sirvió como aviso.

¡TODO FRANCIA PIDIÓ PENAL! 🚨



Tras la revisión en el VAR, Faghani señaló tiro de esquina: ¿hubo infracción de Mané sobre Mbappé? #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/i8Hu9jZlSU — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Dos minutos más tarde, escorado en banda derecha, Olise volvió a ver hueco donde otros solo verían piernas rivales y filtró un pase raso para el desmarque de Mbappé, quien cruzó su rápido derechazo y subió el 1-0 al marcador. Replicó de inmediato Jackson, yéndose de su marcaje hasta meter de volea dentro del área, pero anulándose todo por fuera de juego.

Superado el susto, merodeó Doué el 2-0 en el 74′ con un disparo duro que Mendy envió a saque de esquina. Entonces realizó sustituciones el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, pero se demostraron tardías. Eso sí, antes de encajar el 2-0, se acercó al empate tras un centro de Diouf desde la banda izquierda que Jackson remató arriba con el tobillo.

Deschamps también movió su banquillo y en el 80′ confió en Bradley Barcola, quien tardó solo dos minutos en hacer el segundo gol francés; Adrien Rabiot, desde campo propio, le metió un pase largo al espacio y el recién salido batió al guardameta picando la bola en el instante oportuno. De cara al descuento, salió también el virtuoso Rayan Cherki.

¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!



Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Los deberes estaban hechos por parte de Francia, pero en ese tiempo de alargue hubo mucha chicha. El joven Ibrahim Mbaye, que había sido uno de los hombres de refresco de Senegal, le hizo a Théo Hernández un roto en velocidad y logró el 2-1 con un derechazo que Maignan no supo frenar. A continuación, Mbappé se inventó el golazo para aportar tranquilidad.

*Con información de Europa Press.