El himno de Colombia con sonido ambiente en Ciudad de México: hubo llanto y emoción de James y Suárez

El himno de Colombia hizo llorar a más de uno en el estadio Ciudad de México. Este miércoles, 17 de junio, los actos protocolarios del partido ante Uzbekistán se volvieron tendencia en el la competencia.

Miles de visualizaciones ganó el video del himno de Colombia, con sonido ambiente, en el estadio Ciudad de México. Además, los futbolistas del combinado cafetero quedaron impregnados con la pasión de los aficionados.

⚽🏆🔥 MUNDIAL 2026:



🇨🇴 Así volvió a sonar el himno de Colombia en una Copa del Mundo.

⁰🤩 Un momento que eriza la piel. 💛💙❤️



🔥 ¡Vamos, Colombia! 🇨🇴



Cobertura de @AlertaMundoNews. pic.twitter.com/QCtJ8OLUbV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 18, 2026

¡UN MOMENTO REALMENTE EMOCIONANTE! Así sono el Himno de Colombia en la previa al partido contra Uzbekistán.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/p3XA9YIMCS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jugadores como Luis Javier Suárez, que disputan su primer Mundial hasta ahora, no pudieron aguantar las lágrimas. Otro fue James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, que con 34 años sigue siendo fundamental en el elenco Tricolor.

Tuvieron que pasar 2.906 días para que el himno de Colombia volviera a sonar en una Copa del Mundo. La última vez había sido el 3 de julio de 2018, contra Inglaterra, por los octavos de final y en el Estadio Otkrytie Arena.

La emoción queda acompañada de la asistencia récord que los colombianos tuvieron este jueves en el estadio de la capital mexicana. Se reportan más de 60 mil espectadores y la gran mayoría de ellos con la tricolor puesta.

No solo en Ciudad de México: a la distancia también se cantó el himno nacional de Colombia

En Dallas, Estados Unidos, se volvió viral la imagen de cientos de hinchas colombianos cantando a todo pulmón el himno nacional. Lejos de casa entonaron las letras patrias y los usuarios de redes sociales no dejaron pasar ni un solo detalle.

#MundialEnBlu ¡A todo pulmón! Así entonaron los colombianos el himno nacional antes de iniciar el partido de Colombia contra Uzbekistán en el Fan Fest de Dallas, Estados Unidos. pic.twitter.com/3rCDr76XbO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 18, 2026

Colombia, con panorama favorable ante Uzbekistán

Previo a este arranque de partido, entre Colombia y Uzbekistán, Portugal tuvo un sorpresivo empate contra RD Congo 1-1. Eso quiere decir que la Tricolor tiene vía libre para quedar líder de la zona de cara a las fechas venideras.

La experiencia reciente le ha enseñado a Colombia que debe sacar un buen resultado en el debut. Lo hizo contra Grecia en 2014, y ante Japón no lo pudo emular en 2018.