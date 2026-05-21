Sector salud abre vacantes en diferentes ciudades: así puede aplicar gratis

El sector salud desempeña un papel fundamental en el bienestar y la calidad de vida de la población, razón por la cual mantiene una demanda constante de talento en distintas regiones del país. Su crecimiento también ha impulsado la generación de oportunidades laborales, especialmente en un contexto donde se fortalecen los servicios de atención y cuidado.

Actualmente, hay más de 7.000 vacantes activas en diferentes ciudades de Colombia, dirigidas a perfiles con distintos niveles de experiencia y formación.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, es importante verificar que la información académica y profesional esté actualizada, así como contar con cursos, certificaciones o documentos requeridos según cada convocatoria. Además, habilidades como la vocación de servicio, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva pueden marcar la diferencia durante el proceso de selección.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Médico general UCI – Villavicencio

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Importante institución de salud se encuentra en la búsqueda de un médico general para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), comprometido con la atención integral y oportuna de pacientes en estado crítico.

Responsabilidades:

Brindar atención médica a pacientes en la UCI, realizando valoración, diagnóstico y seguimiento.

Ejecutar y apoyar procedimientos médicos según protocolos establecidos.

Monitorear la evolución clínica de los pacientes y reportar novedades.

Garantizar el cumplimiento de normas de calidad y seguridad del paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Experiencia en manejo de pacientes en UCI o áreas críticas.

Cursos actualizados (BLS, ACLS, entre otros).

Alta capacidad de trabajo bajo presión y toma de decisiones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de farmacia ambulatoria – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.

Responsabilidades:

Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.

Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.

Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.

Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico en servicios farmacéuticos, farmacia ambulatoria o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.

Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.

Horarios son turnos rotativos, es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

¿Es auxiliar de enfermería? Múltiples empresas están contratando hoy

Enfermero/a - Rionegro

Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul

Salario: $ 5.756.250

Su misión será brindar cuidado de enfermería seguro, humanizado y de calidad a los pacientes en las modalidades de atención ambulatoria y hospitalaria, contribuyendo al bienestar, la seguridad del paciente y el cumplimiento de los lineamientos asistenciales del Hospital en Rionegro.

Requerimientos:

Profesional en enfermería.

Registro Rethus y cursos normativos vigentes.

Mínimo 1 año de experiencia en servicios asistenciales, como Enfermero/a.

Disponibilidad para laborar de manera presencial en Rionegro y en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Fisioterapeuta consulta externa – Bogotá D.C.

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 4.012.312

Sura Colombia busca una persona que brinde una atención oportuna, efectiva y humanizada a usuarios/as que requieren manejo respiratorio y/o fisioterapéutico, aportando a su recuperación y calidad de vida.

Responsabilidades:

Realizar consulta externa a pacientes, garantizando el inicio y/o continuidad adecuada del tratamiento.

Brindar atención integral, siguiendo las guías y lineamientos definidos por el servicio.

Acompañar programas aportando tu experiencia en los diferentes tipos de pacientes, buenas prácticas, manejo y cuidado de equipos biomédicos.

Elaborar y registrar de manera completa la historia clínica durante la atención.

Identificar y reportar riesgos, incidentes o eventos adversos, y coordinar hallazgos con el profesional en medicina a cargo para definir la continuidad del tratamiento y un manejo clínico seguro.

Requerimientos:

Profesional en Fisioterapia culminada.

ReTHUS vigente de Fisioterapia.

Experiencia mínima de un (1) año en el ámbito hospitalario y/o consulta externa, con usuarios/as de diferentes edades, patologías agudas, crónicas y rehabilitación postquirúrgica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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