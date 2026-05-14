EMPLEO

Sector salud busca personal: hay más de 6.000 vacantes activas en todo el país

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

14 de mayo de 2026 a las 8:49 a. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el sector salud, la dinámica del talento se mantiene activa, impulsada por una demanda constante de talento y el fortalecimiento de los servicios en distintas regiones del país. Su crecimiento ha estado acompañado por una mayor organización de los servicios y la ampliación de la cobertura.

Para 2026, este panorama se traduce en oportunidades laborales sostenidas y mejores condiciones de vinculación, impulsadas por la expansión de la atención domiciliaria y el fortalecimiento de la atención primaria, lo que ha favorecido la apertura de más de 6 mil vacantes en todo el país.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Una enfermera sostiene en su mano una jeringa. Imagen de referencia
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

Psicólogo de seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.800.000

Como parte de la misión en el ámbito de los recursos humanos, este profesional será responsable de identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear los factores psicosociales en el lugar de trabajo.

Responsabilidades:

  • Identificar y evaluar factores psicosociales en el trabajo.
  • Implementar planes de intervención psicosocial según los resultados obtenidos.
  • Monitorear casos con niveles altos de estrés y ausentismo por enfermedad mental.
  • Diseñar y ejecutar campañas para la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo.

Requerimientos:

  • Título profesional en psicología con especialización en seguridad y salud en el trabajo.
  • Licencia en salud ocupacional vigente.
  • Curso de 50 horas o actualización de 20 horas en SG-SST.
  • Mínimo 3 años de experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o en cargos similares.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico general – Barranquilla

Empresa: Zentria

Salario: $ 3.051.000

Si es un doctor de medicina general apasionado por la vocación de servicio y con habilidades de liderazgo, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Proporcionar atención médica integral y de calidad a pacientes ambulatorios.
  • Diagnosticar tratar y hacer seguimiento de enfermedades de los pacientes.
  • Garantizar la seguridad clínica humanización y accesibilidad en el servicio.
  • Realizar valoraciones integrales que incluyan educación al paciente y su familia.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en servicios asistenciales.
  • Título profesional en Medicina.
  • Habilidades en comunicación efectiva liderazgo y trabajo en equipo.
  • Responsabilidad y vocación de servicio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Más de 125.000 vacantes activas en Colombia: así puede postularse hoy

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

  • Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
  • Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
  • Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.
  • Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

  • Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.
  • Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
  • Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
  • Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Como parte esencial del equipo, el farmacéutico será responsable de asegurar que todos los medicamentos sean manejados y distribuidos de manera adecuada, contribuyendo así al bienestar y salud de los clientes.

Responsabilidades:

  • Gestionar y supervisar el inventario de medicamentos.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
  • Coordinar la distribución farmacéutica de manera eficiente.
  • Monitorear y revisar la documentación de inventarios.

Requerimientos:

  • Título en regencia de farmacia o técnico en farmacia con resolución.
  • Experiencia mínima de 2 años como farmacéutico.
  • Conocimientos en normativa sanitaria y gestión de inventarios.
  • Habilidad para coordinar la distribución farmacéutica.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.