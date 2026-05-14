Sector salud busca personal: hay más de 6.000 vacantes activas en todo el país

En el sector salud, la dinámica del talento se mantiene activa, impulsada por una demanda constante de talento y el fortalecimiento de los servicios en distintas regiones del país. Su crecimiento ha estado acompañado por una mayor organización de los servicios y la ampliación de la cobertura.
Para 2026, este panorama se traduce en oportunidades laborales sostenidas y mejores condiciones de vinculación, impulsadas por la expansión de la atención domiciliaria y el fortalecimiento de la atención primaria, lo que ha favorecido la apertura de más de 6 mil vacantes en todo el país.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.
Psicólogo de seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 6.000.000 a $ 6.800.000
Como parte de la misión en el ámbito de los recursos humanos, este profesional será responsable de identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear los factores psicosociales en el lugar de trabajo.
Responsabilidades:
- Identificar y evaluar factores psicosociales en el trabajo.
- Implementar planes de intervención psicosocial según los resultados obtenidos.
- Monitorear casos con niveles altos de estrés y ausentismo por enfermedad mental.
- Diseñar y ejecutar campañas para la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo.
Requerimientos:
- Título profesional en psicología con especialización en seguridad y salud en el trabajo.
- Licencia en salud ocupacional vigente.
- Curso de 50 horas o actualización de 20 horas en SG-SST.
- Mínimo 3 años de experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o en cargos similares.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Médico general – Barranquilla
Empresa: Zentria
Salario: $ 3.051.000
Si es un doctor de medicina general apasionado por la vocación de servicio y con habilidades de liderazgo, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Proporcionar atención médica integral y de calidad a pacientes ambulatorios.
- Diagnosticar tratar y hacer seguimiento de enfermedades de los pacientes.
- Garantizar la seguridad clínica humanización y accesibilidad en el servicio.
- Realizar valoraciones integrales que incluyan educación al paciente y su familia.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en servicios asistenciales.
- Título profesional en Medicina.
- Habilidades en comunicación efectiva liderazgo y trabajo en equipo.
- Responsabilidad y vocación de servicio.
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Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.
Responsabilidades:
- Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
- Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
- Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.
- Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.
Requerimientos:
- Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
- Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
- Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.
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Regente de farmacia – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: A convenir
Como parte esencial del equipo, el farmacéutico será responsable de asegurar que todos los medicamentos sean manejados y distribuidos de manera adecuada, contribuyendo así al bienestar y salud de los clientes.
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar el inventario de medicamentos.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
- Coordinar la distribución farmacéutica de manera eficiente.
- Monitorear y revisar la documentación de inventarios.
Requerimientos:
- Título en regencia de farmacia o técnico en farmacia con resolución.
- Experiencia mínima de 2 años como farmacéutico.
- Conocimientos en normativa sanitaria y gestión de inventarios.
- Habilidad para coordinar la distribución farmacéutica.
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