Vacantes con salarios desde $8 millones en Colombia: así puede postularse gratis

Las vacantes con salarios desde $8 millones de pesos manuales representan una oportunidad para acceder a mejores condiciones económicas y fortalecer la estabilidad financiera. Este tipo de ofertas suele estar asociado a mayores niveles de responsabilidad, toma de decisiones y cumplimiento de objetivos.

Además del ingreso, estas oportunidades pueden incluir beneficios adicionales y posibilidades de desarrollo, lo que las convierte en una opción atractiva para quienes buscan avanzar en su trayectoria laboral, dinámica que también se refleja en la apertura de nuevas vacantes de empleo en el país.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la oferta que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Médico auditor – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $8.000.000 a $8.500.000

¿Es un profesional de la salud apasionado por la auditoría clínica y la mejora continua? En Compensar, están en la búsqueda de un médico auditor que garantice la pertinencia clínica, promueva el uso eficiente de los servicios de salud y fortalezca la calidad y seguridad del paciente.

Responsabilidades:

Realizar auditorías clínicas para asegurar la calidad, pertinencia y eficiencia del servicio.

Analizar y evaluar procesos de atención médica, identificando oportunidades de mejora.

Colaborar con el equipo de salud para fortalecer prácticas clínicas y procesos internos.

Elaborar informes técnicos con hallazgos, conclusiones y recomendaciones derivadas de las auditorías.

Requerimientos:

Profesional en Medicina u Odontología, con especialización en Auditoría en Salud.

Experiencia mínima de 3 años en auditoría clínica, revisión de cuentas, conciliaciones, evaluación de pertinencia y seguimiento de casos en IPS o aseguradoras.

Habilidades en comunicación efectiva, análisis crítico, gestión de información y trabajo en equipo.

¡Aplique acá!

Account Manager bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Adecco

Salario: $8.000.000 a $10.000.000

Como parte del dinámico equipo, será una pieza clave en el sector de las telecomunicaciones, construyendo y fortaleciendo las relaciones con los clientes.

Responsabilidades:

Construir relaciones con clientes.

Elaborar ofertas personalizadas.

Buscar nuevas oportunidades de negocio.

Comunicar actualizaciones y novedades.

Preparar y presentar reportes.

Hacer estudios de mercado.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Administración o afines.

5 años de experiencia en roles similares como account manager bilingüe o ejecutivo de cuentas bilingüe.

Conocimiento en telecomunicaciones.

Habilidades comunicativas fuertes.

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¿Busca empleo como abogado? Reconocidas empresas están contratando

Jefe regional – Bogotá D.C.

Empresa: Prebel

Salario: $9.889.591

Se requiere un jefe regional con experiencia en el sector de consumo masivo para liderar la implementación del modelo go to market en la región asignada.

Responsabilidades:

Liderar la implementación y ejecución del modelo Go To Market en la región asignada.

Gestionar y desarrollar los canales de venta bajo su responsabilidad.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas, recaudo y distribución en la zona.

Diseñar y ejecutar planes de trade marketing y Joint Business Plans con los clientes clave.

Supervisar y controlar la gestión de presupuestos comerciales, optimizando los recursos disponibles.

Analizar y dar seguimiento a los indicadores de gestión.

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para potenciar el crecimiento y posicionamiento de la marca.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo comercial de la regional para alcanzar las metas establecidas.

Identificar oportunidades de mercado y proponer acciones para mejorar el desempeño comercial.

Garantizar la correcta ejecución en el punto de venta y la visibilidad de los productos.

Requerimientos:

Profesional con especialización en áreas comerciales o afines.

Experiencia comprobada en gestión comercial y liderazgo de equipos en el sector de consumo masivo, retail o droguerías.

Sólidos conocimientos y experiencia en la implementación de estrategias Go To Market y planes de trade marketing.

Dominio en el análisis y seguimiento de indicadores de gestión.

Habilidad para definir e implementar estrategias comerciales y asegurar su ejecución en la región.

Experiencia en la negociación con clientes clave y en la gestión de relaciones comerciales.

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Director de fábrica de crédito – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $15.000.000 a $17.000.000

Este rol es fundamental para impactar positivamente en el crecimiento del negocio y mejorar el servicio a los clientes.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar las operaciones diarias de la fábrica de crédito.

Optimizar los procesos de crédito para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.

Garantizar la satisfacción del cliente mediante prácticas financieras responsables.

Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias de crédito con los objetivos generales de la empresa.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para alcanzar el máximo rendimiento.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Finanzas o afines.

Mínimo de 8 años de experiencia en roles de liderazgo en crédito como director o gerente de fábrica de crédito.

Conocimientos avanzados en análisis de riesgos y procesos de crédito.

Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

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