¿Busca empleo como abogado? Reconocidas empresas están contratando

Al encargarse de la interpretación de normas, la gestión de procesos legales y el acompañamiento en la toma de decisiones, los profesionales del derecho cumplen un papel clave en las organizaciones. Su aporte permite garantizar el cumplimiento regulatorio y brindar soporte en situaciones que requieren análisis jurídico.

Consejos para los candidatos:

Para mejorar sus posibilidades en estos procesos, es recomendable contar con una hoja de vida organizada y actualizada, en la que se destaquen los principales logros y experiencias. Asimismo, es importante evidenciar habilidades como el pensamiento analítico, la capacidad de argumentación y el cuidado por el detalle.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Profesional jurídico – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se busca un profesional jurídico apasionado por el derecho y comprometido con la excelencia en la gestión legal.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales y normativos.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Investigar y analizar cambios en la legislación.

Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica

Requerimientos:

Título universitario en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.

Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.

Habilidades de investigación y análisis jurídico.

Excelentes habilidades de comunicación y redacción.

Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado(a) societario(a) – Medellín

Empresa: CELERIX

Salario: A convenir

En Celerix buscan un(a) abogado(a) societario(a) que estructure, cuide y acompañe las decisiones corporativas.

Responsabilidades:

Estructurar y manejar temas societarios generales y específicos.

Elaborar y revisar actas y documentos societarios.

Apoyar temas de Gobierno Corporativo.

Asesorar en la toma de decisiones estratégicas desde el punto de vista legal.

Gestionar relaciones con entidades públicas y privadas y el cumplimiento de la normativa vigente.

Apoyar procesos de reorganización societaria, inversión o crecimiento.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Experiencia en derecho societario/corporativo.

Buen criterio jurídico.

Capacidad de moverse con autonomía.

Comunicación clara.

Mentalidad práctica y orientada a soluciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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Abogado – Bogotá D.C.

Empresa: Manufacturas Eliot

Salario: A convenir

Únase al equipo para interpretar la ley, redactar y preparar escrituras, y conducir procesos judiciales con éxito.

Responsabilidades:

Interpretar y explicar leyes relevantes a casos específicos.

Redactar y preparar documentos legales como escrituras y contratos.

Conducir procesos judiciales representando a nuestros clientes.

Brindar asesoramiento legal en temas corporativos y comerciales.

Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos que puedan afectar a los clientes.

Requerimientos:

Título en Derecho de una universidad reconocida.

Licencia para ejercer como abogado en el país correspondiente.

Experiencia mínima de 3 años en asesoría legal corporativa.

Conocimiento actualizado sobre legislación comercial y corporativa.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista laboral – Medellín

Empresa: Tennis

Salario: A convenir

Se requiere un analista laboral/abogado junior con enfoque en derecho laboral para apoyo operativo en procesos disciplinarios, derechos de petición y gestión de solicitudes legales de bajo y mediano impacto.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión de procesos disciplinarios, incluyendo elaboración de citaciones, actas de descargos, recopilación de soportes y seguimiento de casos.

Elaborar y dar respuesta a derechos de petición, asegurando oportunidad, claridad y cumplimiento de los términos legales.

Gestionar solicitudes relacionadas con cesantías, verificaciones y apoyo en trámites ante fondos.

Brindar apoyo en la gestión de conciliaciones, incluyendo preparación de documentos, recopilación de información y acompañamiento administrativo del proceso.

Atender y dar respuesta a solicitudes legales, tanto internas como externas.

Elaborar documentos jurídicos básicos.

Realizar seguimiento a casos asignados, garantizando trazabilidad y cumplimiento de tiempos.

Apoyar en la organización y actualización de archivos legales y bases de datos del área.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año en áreas de derecho laboral o disciplinario.

Conocimiento y aplicación de la normativa laboral colombiana y el Código Sustantivo del Trabajo.

Experiencia en la gestión de procesos disciplinarios y elaboración de derechos de petición.

Capacidad para la redacción de documentos jurídicos claros y precisos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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