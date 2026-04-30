EMPLEO

¿Busca empleo como abogado? Reconocidas empresas están contratando

Gran convocatoria laboral abierta.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

30 de abril de 2026 a las 4:46 p. m.
Postulaciones abiertas sin costo.
Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Stock

Al encargarse de la interpretación de normas, la gestión de procesos legales y el acompañamiento en la toma de decisiones, los profesionales del derecho cumplen un papel clave en las organizaciones. Su aporte permite garantizar el cumplimiento regulatorio y brindar soporte en situaciones que requieren análisis jurídico.

Consejos para los candidatos:

Para mejorar sus posibilidades en estos procesos, es recomendable contar con una hoja de vida organizada y actualizada, en la que se destaquen los principales logros y experiencias. Asimismo, es importante evidenciar habilidades como el pensamiento analítico, la capacidad de argumentación y el cuidado por el detalle.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Magneto juega un papel crucial en conectar a los reclutadores de empleo con personas que buscan trabajo en el ámbito jurídico.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Profesional jurídico – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se busca un profesional jurídico apasionado por el derecho y comprometido con la excelencia en la gestión legal.

Responsabilidades:

  • Asesorar en temas legales y normativos.
  • Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
  • Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
  • Investigar y analizar cambios en la legislación.
  • Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica

Requerimientos:

  • Título universitario en Derecho.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.
  • Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.
  • Habilidades de investigación y análisis jurídico.
  • Excelentes habilidades de comunicación y redacción.
  • Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado(a) societario(a) – Medellín

Empresa: CELERIX

Salario: A convenir

En Celerix buscan un(a) abogado(a) societario(a) que estructure, cuide y acompañe las decisiones corporativas.

Responsabilidades:

  • Estructurar y manejar temas societarios generales y específicos.
  • Elaborar y revisar actas y documentos societarios.
  • Apoyar temas de Gobierno Corporativo.
  • Asesorar en la toma de decisiones estratégicas desde el punto de vista legal.
  • Gestionar relaciones con entidades públicas y privadas y el cumplimiento de la normativa vigente.
  • Apoyar procesos de reorganización societaria, inversión o crecimiento.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho.
  • Experiencia en derecho societario/corporativo.
  • Buen criterio jurídico.
  • Capacidad de moverse con autonomía.
  • Comunicación clara.
  • Mentalidad práctica y orientada a soluciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Oportunidades laborales con salarios desde $9 millones: conozca los perfiles requeridos

Abogado – Bogotá D.C.

Empresa: Manufacturas Eliot

Salario: A convenir

Únase al equipo para interpretar la ley, redactar y preparar escrituras, y conducir procesos judiciales con éxito.

Responsabilidades:

  • Interpretar y explicar leyes relevantes a casos específicos.
  • Redactar y preparar documentos legales como escrituras y contratos.
  • Conducir procesos judiciales representando a nuestros clientes.
  • Brindar asesoramiento legal en temas corporativos y comerciales.
  • Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos que puedan afectar a los clientes.

Requerimientos:

  • Título en Derecho de una universidad reconocida.
  • Licencia para ejercer como abogado en el país correspondiente.
  • Experiencia mínima de 3 años en asesoría legal corporativa.
  • Conocimiento actualizado sobre legislación comercial y corporativa.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista laboral – Medellín

Empresa: Tennis

Salario: A convenir

Se requiere un analista laboral/abogado junior con enfoque en derecho laboral para apoyo operativo en procesos disciplinarios, derechos de petición y gestión de solicitudes legales de bajo y mediano impacto.

Responsabilidades:

  • Apoyar la gestión de procesos disciplinarios, incluyendo elaboración de citaciones, actas de descargos, recopilación de soportes y seguimiento de casos.
  • Elaborar y dar respuesta a derechos de petición, asegurando oportunidad, claridad y cumplimiento de los términos legales.
  • Gestionar solicitudes relacionadas con cesantías, verificaciones y apoyo en trámites ante fondos.
  • Brindar apoyo en la gestión de conciliaciones, incluyendo preparación de documentos, recopilación de información y acompañamiento administrativo del proceso.
  • Atender y dar respuesta a solicitudes legales, tanto internas como externas.
  • Elaborar documentos jurídicos básicos.
  • Realizar seguimiento a casos asignados, garantizando trazabilidad y cumplimiento de tiempos.
  • Apoyar en la organización y actualización de archivos legales y bases de datos del área.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho.
  • Experiencia mínima de 1 año en áreas de derecho laboral o disciplinario.
  • Conocimiento y aplicación de la normativa laboral colombiana y el Código Sustantivo del Trabajo.
  • Experiencia en la gestión de procesos disciplinarios y elaboración de derechos de petición.
  • Capacidad para la redacción de documentos jurídicos claros y precisos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.