¿Busca empleo como abogado? Reconocidas empresas están contratando

Al encargarse de la interpretación de normas, la gestión de procesos legales y el acompañamiento en la toma de decisiones, los profesionales del derecho cumplen un papel clave en las organizaciones. Su aporte permite garantizar el cumplimiento regulatorio y brindar soporte en situaciones que requieren análisis jurídico.
Consejos para los candidatos:
Para mejorar sus posibilidades en estos procesos, es recomendable contar con una hoja de vida organizada y actualizada, en la que se destaquen los principales logros y experiencias. Asimismo, es importante evidenciar habilidades como el pensamiento analítico, la capacidad de argumentación y el cuidado por el detalle.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Profesional jurídico – Cali
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Se busca un profesional jurídico apasionado por el derecho y comprometido con la excelencia en la gestión legal.
Responsabilidades:
- Asesorar en temas legales y normativos.
- Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
- Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
- Investigar y analizar cambios en la legislación.
- Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica
Requerimientos:
- Título universitario en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.
- Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.
- Habilidades de investigación y análisis jurídico.
- Excelentes habilidades de comunicación y redacción.
- Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Abogado(a) societario(a) – Medellín
Empresa: CELERIX
Salario: A convenir
En Celerix buscan un(a) abogado(a) societario(a) que estructure, cuide y acompañe las decisiones corporativas.
Responsabilidades:
- Estructurar y manejar temas societarios generales y específicos.
- Elaborar y revisar actas y documentos societarios.
- Apoyar temas de Gobierno Corporativo.
- Asesorar en la toma de decisiones estratégicas desde el punto de vista legal.
- Gestionar relaciones con entidades públicas y privadas y el cumplimiento de la normativa vigente.
- Apoyar procesos de reorganización societaria, inversión o crecimiento.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho.
- Experiencia en derecho societario/corporativo.
- Buen criterio jurídico.
- Capacidad de moverse con autonomía.
- Comunicación clara.
- Mentalidad práctica y orientada a soluciones.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Abogado – Bogotá D.C.
Empresa: Manufacturas Eliot
Salario: A convenir
Únase al equipo para interpretar la ley, redactar y preparar escrituras, y conducir procesos judiciales con éxito.
Responsabilidades:
- Interpretar y explicar leyes relevantes a casos específicos.
- Redactar y preparar documentos legales como escrituras y contratos.
- Conducir procesos judiciales representando a nuestros clientes.
- Brindar asesoramiento legal en temas corporativos y comerciales.
- Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos que puedan afectar a los clientes.
Requerimientos:
- Título en Derecho de una universidad reconocida.
- Licencia para ejercer como abogado en el país correspondiente.
- Experiencia mínima de 3 años en asesoría legal corporativa.
- Conocimiento actualizado sobre legislación comercial y corporativa.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista laboral – Medellín
Empresa: Tennis
Salario: A convenir
Se requiere un analista laboral/abogado junior con enfoque en derecho laboral para apoyo operativo en procesos disciplinarios, derechos de petición y gestión de solicitudes legales de bajo y mediano impacto.
Responsabilidades:
- Apoyar la gestión de procesos disciplinarios, incluyendo elaboración de citaciones, actas de descargos, recopilación de soportes y seguimiento de casos.
- Elaborar y dar respuesta a derechos de petición, asegurando oportunidad, claridad y cumplimiento de los términos legales.
- Gestionar solicitudes relacionadas con cesantías, verificaciones y apoyo en trámites ante fondos.
- Brindar apoyo en la gestión de conciliaciones, incluyendo preparación de documentos, recopilación de información y acompañamiento administrativo del proceso.
- Atender y dar respuesta a solicitudes legales, tanto internas como externas.
- Elaborar documentos jurídicos básicos.
- Realizar seguimiento a casos asignados, garantizando trazabilidad y cumplimiento de tiempos.
- Apoyar en la organización y actualización de archivos legales y bases de datos del área.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas de derecho laboral o disciplinario.
- Conocimiento y aplicación de la normativa laboral colombiana y el Código Sustantivo del Trabajo.
- Experiencia en la gestión de procesos disciplinarios y elaboración de derechos de petición.
- Capacidad para la redacción de documentos jurídicos claros y precisos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.