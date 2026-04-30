Oportunidades laborales con salarios desde $9 millones: conozca los perfiles requeridos

Acceder a un salario desde $9 millones de pesos mensuales abre la puerta a una mayor estabilidad financiera, capacidad de ahorro y acceso a mejores condiciones de vida. Este tipo de remuneración suele estar acompañado de beneficios adicionales como bonos por desempeño, esquemas de trabajo flexible y oportunidades de crecimiento profesional.
Además, estos niveles salariales permiten proyectar metas a mediano y largo plazo, desde inversión hasta formación continua, fortaleciendo el desarrollo profesional y personal. En Colombia, actualmente hay múltiples vacantes activas con este nivel de remuneración.
¿Cómo aplicar?
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A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.
Director región caribe – Barranquilla
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000
En este rol, su reto será liderar integralmente la región Caribe, garantizando resultados del negocio actual mientras impulsa la transición hacia soluciones basadas en tecnología, analítica y modelos híbridos.
Responsabilidades:
- Asegurar el desempeño del negocio: ingresos, rentabilidad y servicio.
- Liderar operaciones con foco en eficiencia y experiencia del cliente.
- Implementar soluciones de seguridad inteligente en la región.
- Evolucionar clientes hacia modelos más eficientes y tecnológicos.
- Integrar equipos comerciales, operaciones, tecnología y riesgos.
- Gestionar el cambio y desarrollar capacidades del equipo.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, ingeniería o afines.
- Experiencia liderando direcciones regionales, negocios B2B en compañías de mano de obra intensiva o sector servicios, seguridad privada, roles de operación y gestión comercial.
- Manejo de P&G y equipos multidisciplinarios.
- Experiencia en transformación o evolución de modelos de negocio.
- Fuerte orientación a resultados, ejecución y toma de decisiones basada en datos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Médico asesor ARL – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $ 10.000.000
Este rol es crucial para mejorar la salud laboral dentro de la compañía y asegurar que cada trabajador reciba el seguimiento médico necesario.
Responsabilidades:
- Autorizar servicios médicos necesarios para los trabajadores.
- Realizar seguimiento de casos médicos.
- Asesorar a la empresa en políticas de salud laboral y prevención de riesgos.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.
- Experiencia mínima de 3 años como médico laboral en ARL.
- Conocimiento profundo de normativas de salud ocupacional en Colombia.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
- Capacidad para elaborar y ejecutar programas de salud laboral.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Director de auditoria forense – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 10.555.000
Como director de auditoría, será un líder clave que garantizará la integridad de las operaciones y protegerá los activos.
Responsabilidades:
- Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.
- Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.
- Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.
- Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.
- Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.
- Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.
- Experiencia mínima de 8 años en auditoría y control interno.
- Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Experiencia reportando a alta dirección como director o gerente de auditoría.
- Capacidad para implementar políticas de control robustas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Director de fábrica de crédito – Cali
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 15.000.000 a $ 17.000.000
Este rol es fundamental para impactar positivamente en el crecimiento del negocio y mejorar el servicio a los clientes.
Responsabilidades:
- Dirigir y supervisar las operaciones diarias de la fábrica de crédito.
- Optimizar los procesos de crédito para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.
- Garantizar la satisfacción del cliente mediante prácticas financieras responsables.
- Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias de crédito con los objetivos generales de la empresa.
- Liderar motivar y desarrollar al equipo para alcanzar el máximo rendimiento.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración, Finanzas o afines.
- Mínimo de 8 años de experiencia en roles de liderazgo en crédito como director o gerente de fábrica de crédito.
- Conocimientos avanzados en análisis de riesgos y procesos de crédito.
- Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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