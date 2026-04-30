Oportunidades laborales con salarios desde $9 millones: conozca los perfiles requeridos

Acceder a un salario desde $9 millones de pesos mensuales abre la puerta a una mayor estabilidad financiera, capacidad de ahorro y acceso a mejores condiciones de vida. Este tipo de remuneración suele estar acompañado de beneficios adicionales como bonos por desempeño, esquemas de trabajo flexible y oportunidades de crecimiento profesional.

Además, estos niveles salariales permiten proyectar metas a mediano y largo plazo, desde inversión hasta formación continua, fortaleciendo el desarrollo profesional y personal. En Colombia, actualmente hay múltiples vacantes activas con este nivel de remuneración.

¿Cómo aplicar?

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A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

Los salarios superan los $9 millones de pesos, aquí le contamos cómo postularse. Foto: Getty Images/iStockphoto

Director región caribe – Barranquilla

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

En este rol, su reto será liderar integralmente la región Caribe, garantizando resultados del negocio actual mientras impulsa la transición hacia soluciones basadas en tecnología, analítica y modelos híbridos.

Responsabilidades:

Asegurar el desempeño del negocio: ingresos, rentabilidad y servicio.

Liderar operaciones con foco en eficiencia y experiencia del cliente.

Implementar soluciones de seguridad inteligente en la región.

Evolucionar clientes hacia modelos más eficientes y tecnológicos.

Integrar equipos comerciales, operaciones, tecnología y riesgos.

Gestionar el cambio y desarrollar capacidades del equipo.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, ingeniería o afines.

Experiencia liderando direcciones regionales, negocios B2B en compañías de mano de obra intensiva o sector servicios, seguridad privada, roles de operación y gestión comercial.

Manejo de P&G y equipos multidisciplinarios.

Experiencia en transformación o evolución de modelos de negocio.

Fuerte orientación a resultados, ejecución y toma de decisiones basada en datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico asesor ARL – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000

Este rol es crucial para mejorar la salud laboral dentro de la compañía y asegurar que cada trabajador reciba el seguimiento médico necesario.

Responsabilidades:

Autorizar servicios médicos necesarios para los trabajadores.

Realizar seguimiento de casos médicos.

Asesorar a la empresa en políticas de salud laboral y prevención de riesgos.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.

Experiencia mínima de 3 años como médico laboral en ARL.

Conocimiento profundo de normativas de salud ocupacional en Colombia.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Capacidad para elaborar y ejecutar programas de salud laboral.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay: más de 155 mil vacantes activas esta semana en Colombia

Director de auditoria forense – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

Como director de auditoría, será un líder clave que garantizará la integridad de las operaciones y protegerá los activos.

Responsabilidades:

Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.

Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.

Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.

Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.

Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.

Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.

Experiencia mínima de 8 años en auditoría y control interno.

Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Experiencia reportando a alta dirección como director o gerente de auditoría.

Capacidad para implementar políticas de control robustas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de fábrica de crédito – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 15.000.000 a $ 17.000.000

Este rol es fundamental para impactar positivamente en el crecimiento del negocio y mejorar el servicio a los clientes.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar las operaciones diarias de la fábrica de crédito.

Optimizar los procesos de crédito para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.

Garantizar la satisfacción del cliente mediante prácticas financieras responsables.

Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias de crédito con los objetivos generales de la empresa.

Liderar motivar y desarrollar al equipo para alcanzar el máximo rendimiento.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Finanzas o afines.

Mínimo de 8 años de experiencia en roles de liderazgo en crédito como director o gerente de fábrica de crédito.

Conocimientos avanzados en análisis de riesgos y procesos de crédito.

Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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