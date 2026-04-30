EMPLEO

Oportunidades laborales con salarios desde $9 millones: conozca los perfiles requeridos

Las vacantes de empleo están disponibles a nivel nacional.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

30 de abril de 2026 a las 12:22 p. m.
Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos.
Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Acceder a un salario desde $9 millones de pesos mensuales abre la puerta a una mayor estabilidad financiera, capacidad de ahorro y acceso a mejores condiciones de vida. Este tipo de remuneración suele estar acompañado de beneficios adicionales como bonos por desempeño, esquemas de trabajo flexible y oportunidades de crecimiento profesional.

Además, estos niveles salariales permiten proyectar metas a mediano y largo plazo, desde inversión hasta formación continua, fortaleciendo el desarrollo profesional y personal. En Colombia, actualmente hay múltiples vacantes activas con este nivel de remuneración.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, registre un perfil profesional completo y postúlese a la vacante que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso es 100% gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.
Los salarios superan los $9 millones de pesos, aquí le contamos cómo postularse. Foto: Getty Images/iStockphoto

Director región caribe – Barranquilla

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

En este rol, su reto será liderar integralmente la región Caribe, garantizando resultados del negocio actual mientras impulsa la transición hacia soluciones basadas en tecnología, analítica y modelos híbridos.

Responsabilidades:

  • Asegurar el desempeño del negocio: ingresos, rentabilidad y servicio.
  • Liderar operaciones con foco en eficiencia y experiencia del cliente.
  • Implementar soluciones de seguridad inteligente en la región.
  • Evolucionar clientes hacia modelos más eficientes y tecnológicos.
  • Integrar equipos comerciales, operaciones, tecnología y riesgos.
  • Gestionar el cambio y desarrollar capacidades del equipo.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas administrativas, ingeniería o afines.
  • Experiencia liderando direcciones regionales, negocios B2B en compañías de mano de obra intensiva o sector servicios, seguridad privada, roles de operación y gestión comercial.
  • Manejo de P&G y equipos multidisciplinarios.
  • Experiencia en transformación o evolución de modelos de negocio.
  • Fuerte orientación a resultados, ejecución y toma de decisiones basada en datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico asesor ARL – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000

Este rol es crucial para mejorar la salud laboral dentro de la compañía y asegurar que cada trabajador reciba el seguimiento médico necesario.

Responsabilidades:

  • Autorizar servicios médicos necesarios para los trabajadores.
  • Realizar seguimiento de casos médicos.
  • Asesorar a la empresa en políticas de salud laboral y prevención de riesgos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico laboral en ARL.
  • Conocimiento profundo de normativas de salud ocupacional en Colombia.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
  • Capacidad para elaborar y ejecutar programas de salud laboral.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay: más de 155 mil vacantes activas esta semana en Colombia

Director de auditoria forense – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

Como director de auditoría, será un líder clave que garantizará la integridad de las operaciones y protegerá los activos.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.
  • Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.
  • Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.
  • Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.
  • Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.
  • Experiencia mínima de 8 años en auditoría y control interno.
  • Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Experiencia reportando a alta dirección como director o gerente de auditoría.
  • Capacidad para implementar políticas de control robustas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de fábrica de crédito – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 15.000.000 a $ 17.000.000

Este rol es fundamental para impactar positivamente en el crecimiento del negocio y mejorar el servicio a los clientes.

Responsabilidades:

  • Dirigir y supervisar las operaciones diarias de la fábrica de crédito.
  • Optimizar los procesos de crédito para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.
  • Garantizar la satisfacción del cliente mediante prácticas financieras responsables.
  • Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias de crédito con los objetivos generales de la empresa.
  • Liderar motivar y desarrollar al equipo para alcanzar el máximo rendimiento.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración, Finanzas o afines.
  • Mínimo de 8 años de experiencia en roles de liderazgo en crédito como director o gerente de fábrica de crédito.
  • Conocimientos avanzados en análisis de riesgos y procesos de crédito.
  • Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.