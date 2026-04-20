Empresas buscan abogados: oportunidades laborales disponibles en todo el país

Las oportunidades laborales para profesionales del derecho se mantienen activas en distintas regiones del país, impulsadas por la necesidad de gestionar procesos, interpretar normativas y acompañar decisiones clave dentro de las organizaciones. En el mercado actual, este perfil sigue siendo requerido, con ofertas activas en varias zonas del país que responden a distintas necesidades organizacionales.

Consejos para los candidatos

Para destacarse en estos procesos, es fundamental presentar una hoja de vida clara y actualizada, en la que se evidencie la experiencia y los logros alcanzados. También resulta clave demostrar capacidad de análisis, argumentación y atención al detalle. Mantenerse al día en cambios normativos, preparar las entrevistas con anticipación y mostrar interés por el contexto de la organización puede marcar una diferencia en la selección.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a la vacante que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Stock

Abogado(a) societario(a) – Medellín

Empresa: Celerix

Salario: A convenir

En Celerix buscan un(a) abogado(a) societario(a) que estructure, cuide y acompañe las decisiones corporativas.

Responsabilidades:

Estructurar y manejar temas societarios generales y específicos.

Elaborar y revisar actas y documentos societarios.

Apoyar temas de gobierno corporativo.

Asesorar en la toma de decisiones estratégicas desde el punto de vista legal.

Gestionar relaciones con entidades públicas y privadas y el cumplimiento de la normativa vigente.

Apoyar procesos de reorganización societaria, inversión o crecimiento.

Requerimientos:

Professional en Derecho.

Experiencia en derecho societario / corporativo.

Buen criterio jurídico (más allá de lo teórico).

Capacidad de moverse con autonomía.

Comunicación clara.

Mentalidad práctica y orientada a soluciones.

¡Aplique acá!

Auxiliar jurídico – Bucaramanga

Empresa: Abogados Soluciones Integrales S.A.S

Salario: A convenir

Como asistente legal, tendrá la oportunidad de aprender de abogados experimentados y participar en casos de gran relevancia.

Responsabilidades:

Asistir a los abogados en la preparación de documentos legales.

Gestionar el archivo y la documentación relevante del área jurídica.

Apoyar en la investigación de casos y leyes aplicables.

Coordinar citas y reuniones con clientes y otras partes interesadas.

Colaborar en la redacción y revisión de contratos y acuerdos legales.

Requerimientos:

Estudiante de Derecho en curso preferiblemente en los últimos semestres.

Experiencia previa como auxiliar jurídico o en roles similares.

Conocimiento en procedimientos legales y capacidad para manejar documentación confidencial.

Habilidades organizativas y capacidad para gestionar múltiples tareas.

Disponibilidad para trabajar en Bucaramanga a tiempo completo.

¡Aplique acá!

Ofertas de empleo con sueldos de hasta 22 millones de pesos: postúlese gratis

Abogado(a) especializado(a) en regalías – Bogotá D.C.

Empresa: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Salario: $ 6.800.000

¿Es un profesional apasionado por el derecho administrativo? En este rol tendrá la oportunidad de marcar la diferencia en la gestión de recursos públicos.

Requerimientos:

Título de abogado(a) y especialización en Derecho Administrativo.

Experiencia demostrable en procesos de contratación estatal y manejo de SGR.

Redacción y revisión de documentos para licitaciones públicas o contrataciones directas financiadas con recursos del SGR.

¡Aplique acá!

Abogado junior – Cali

Empresa: Carvajal propiedades

Salario: $ 3.000.000

Como parte integral del equipo legal, desempeñará un rol crucial en la revisión y aprobación de contratos, asegurando el cumplimiento de las normativas legales y los intereses de la empresa.

Responsabilidades:

Revisar y aprobar contratos comerciales.

Asesorar en temas legales relacionados con la contratación.

Colaborar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.

Mantenerse actualizado con las leyes y regulaciones vigentes.

Requerimientos:

Título de Abogado con especialización en Derecho Corporativo.

Experiencia de al menos 2 años como abogado junior o asociado Legal.

Conocimiento profundo de procesos de contratación y revisión de contratos.

Habilidades para trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva.

¡Aplique acá!

Abogado especialista en audiencias – Bogotá D.C.

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

En este rol, será fundamental para garantizar que la empresa esté adecuadamente representada en audiencias de conciliación prejudicial.

Responsabilidades:

Representar a la compañía en audiencias de conciliación prejudicial.

Identificar posibles contingencias y cuantificar riesgos asociados.

Proponer terminaciones anticipadas cuando sea viable y conveniente.

Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos.

Requerimientos:

Título en Derecho.

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Conocimientos sólidos en Derecho de Seguros y Derecho Comercial.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.