Ofertas de empleo con sueldos de hasta 22 millones de pesos: postúlese gratis

Las oportunidades laborales con ingresos de hasta 22 millones de pesos mensuales representan una oportunidad para mejorar la estabilidad financiera, proyectar metas a mediano y largo plazo y fortalecer el crecimiento profesional. Este tipo de ofertas suele estar asociado a mayores niveles de responsabilidad, toma de decisiones y cumplimiento de objetivos estratégicos, por lo que también exige un alto nivel de compromiso y preparación por parte de los candidatos.

Actualmente, el país cuenta con vacantes disponibles con este rango salarial, ampliando las opciones para quienes buscan mejorar sus ingresos y acceder a nuevas oportunidades laborales.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Líder línea de negocio arrendamiento – Bogotá D.C.

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: $11.375.625 a $12.134.000

Como líder de línea de negocio de arrendamiento, tendrá un papel crucial en la empresa, siendo el motor que guíe y desarrolle la estrategia de arrendamiento, alineándola con los objetivos generales de la compañía.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de la línea de seguros de arrendamiento alineadas con los objetivos corporativos, asegurando una ejecución alineada y coherente en toda la cadena del negocio.

Monitorear y Analizar tableros de información para identificar oportunidades de negocio.

Colaborar con otros departamentos para optimizar procesos y resultados.

Presentar informes de rendimiento a la alta dirección proponiendo mejoras continuas.

Requerimientos:

Profesionales en Administración, Economía, o carreras afines.

Contar con experiencia mínima de 3 a 5 años en el sector asegurador, financiero, leasing o arrendamiento, con exposición a gestión de productos o líneas de negocio.

Contar con experiencia comprobada en definición y liderazgo de estrategias de negocio

Conocimiento profundo del sector de seguros de arrendamiento, seguros patrimoniales o productos afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Desarrollador móvil iOS y Android – Bogotá D.C.

Empresa: Caracol Televisión

Salario: $ 12.000.000

En el rol de desarrollador móvil iOS y Android, será una pieza clave para el equipo, ya que se encargará de construir y mantener funcionalidades innovadoras en las aplicaciones móviles, asegurando altos estándares de calidad y experiencia del usuario.

Responsabilidades:

Construir y mantener funcionalidades en aplicaciones móviles iOS y Android.

Integrar reproductores de video y explorar integraciones de IA.

Cumplir con criterios de aceptación y mejorar la experiencia de video OTT.

Requerimientos:

Experiencia en desarrollo móvil con Swift y Kotlin.

Conocimientos en patrones de diseño y pruebas.

Título en informática o experiencia equivalente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Sector salud abre más de 4.500 vacantes de empleo en Colombia: así puede aplicar

Director de posventa - Sector automotriz – Medellín

Empresa: Consultoría Ejecutiva

Salario: $ 15.000.000 a $ 18.000.000

Como director de posventa, será clave para la satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos de servicio en la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar y optimizar los procesos de servicio postventa.

Asegurar la satisfacción del cliente a través de servicios eficientes.

Liderar y motivar equipos para alcanzar metas de rendimiento.

Implementar estrategias de mejora continua en los servicios.

Requerimientos:

Título universitario en ingeniería mecánica

Mínimo 6 años de experiencia como director posventa en el sector automotriz.

Experiencia en posiciones de director de posventa gerente de posventa o similar.

Conocimientos en software de gestión de servicios y CRM.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de fábrica de crédito – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 15.000.000 a $ 17.000.000

Este rol es fundamental para impactar positivamente en el crecimiento del negocio y mejorar el servicio a los clientes.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar las operaciones diarias de la fábrica de crédito.

Optimizar los procesos de crédito para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.

Garantizar la satisfacción del cliente mediante prácticas financieras responsables.

Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias de crédito con los objetivos generales de la empresa.

Liderar motivar y desarrollar al equipo para alcanzar el máximo rendimiento.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Finanzas o afines.

Mínimo de 8 años de experiencia en roles de liderazgo en crédito como director de fábrica de crédito o gerente de fábrica de crédito.

Conocimientos avanzados en análisis de riesgos y procesos de crédito.

Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente de compras – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 22.761.800

Se busca un(a) gerente de compras que asuma el liderazgo de una transformación profunda del modelo de supply chain, evolucionando desde un enfoque operativo hacia un esquema estratégico, analítico y digital.

Responsabilidades:

Generar ahorros reales y sostenibles sobre el gasto total.

Optimizar el flujo end-to-end de abastecimiento.

Reducir tiempos de ciclo y mejorar niveles de servicio al cliente interno.

Mitigar riesgos asociados a volatilidad de precios y suministro.

Fortalecer la formalización y gestión estratégica de categorías clave.

Perfil requerido.

Requerimientos:

Formación profesional en Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Especialización en Supply Chain, Negociación, Gerencia Estratégica o Financiera.

Mínimo 8 años de experiencia profesional, con al menos 5 liderando áreas de compras o abastecimiento en organizaciones de alta complejidad.

Experiencia sólida en gestión de presupuestos de alto volumen y negociaciones estratégicas.

Capacidad comprobada para liderar equipos y procesos de transformación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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