Ofertas de empleo con sueldos de hasta 22 millones de pesos: postúlese gratis

Las oportunidades laborales con ingresos de hasta 22 millones de pesos mensuales representan una oportunidad para mejorar la estabilidad financiera, proyectar metas a mediano y largo plazo y fortalecer el crecimiento profesional. Este tipo de ofertas suele estar asociado a mayores niveles de responsabilidad, toma de decisiones y cumplimiento de objetivos estratégicos, por lo que también exige un alto nivel de compromiso y preparación por parte de los candidatos.
Actualmente, el país cuenta con vacantes disponibles con este rango salarial, ampliando las opciones para quienes buscan mejorar sus ingresos y acceder a nuevas oportunidades laborales.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.
Líder línea de negocio arrendamiento – Bogotá D.C.
Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar
Salario: $11.375.625 a $12.134.000
Como líder de línea de negocio de arrendamiento, tendrá un papel crucial en la empresa, siendo el motor que guíe y desarrolle la estrategia de arrendamiento, alineándola con los objetivos generales de la compañía.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de la línea de seguros de arrendamiento alineadas con los objetivos corporativos, asegurando una ejecución alineada y coherente en toda la cadena del negocio.
- Monitorear y Analizar tableros de información para identificar oportunidades de negocio.
- Colaborar con otros departamentos para optimizar procesos y resultados.
- Presentar informes de rendimiento a la alta dirección proponiendo mejoras continuas.
Requerimientos:
- Profesionales en Administración, Economía, o carreras afines.
- Contar con experiencia mínima de 3 a 5 años en el sector asegurador, financiero, leasing o arrendamiento, con exposición a gestión de productos o líneas de negocio.
- Contar con experiencia comprobada en definición y liderazgo de estrategias de negocio
- Conocimiento profundo del sector de seguros de arrendamiento, seguros patrimoniales o productos afines.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Desarrollador móvil iOS y Android – Bogotá D.C.
Empresa: Caracol Televisión
Salario: $ 12.000.000
En el rol de desarrollador móvil iOS y Android, será una pieza clave para el equipo, ya que se encargará de construir y mantener funcionalidades innovadoras en las aplicaciones móviles, asegurando altos estándares de calidad y experiencia del usuario.
Responsabilidades:
- Construir y mantener funcionalidades en aplicaciones móviles iOS y Android.
- Integrar reproductores de video y explorar integraciones de IA.
- Cumplir con criterios de aceptación y mejorar la experiencia de video OTT.
Requerimientos:
- Experiencia en desarrollo móvil con Swift y Kotlin.
- Conocimientos en patrones de diseño y pruebas.
- Título en informática o experiencia equivalente.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Director de posventa - Sector automotriz – Medellín
Empresa: Consultoría Ejecutiva
Salario: $ 15.000.000 a $ 18.000.000
Como director de posventa, será clave para la satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos de servicio en la empresa.
Responsabilidades:
- Gestionar y optimizar los procesos de servicio postventa.
- Asegurar la satisfacción del cliente a través de servicios eficientes.
- Liderar y motivar equipos para alcanzar metas de rendimiento.
- Implementar estrategias de mejora continua en los servicios.
Requerimientos:
- Título universitario en ingeniería mecánica
- Mínimo 6 años de experiencia como director posventa en el sector automotriz.
- Experiencia en posiciones de director de posventa gerente de posventa o similar.
- Conocimientos en software de gestión de servicios y CRM.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Director de fábrica de crédito – Cali
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 15.000.000 a $ 17.000.000
Este rol es fundamental para impactar positivamente en el crecimiento del negocio y mejorar el servicio a los clientes.
Responsabilidades:
- Dirigir y supervisar las operaciones diarias de la fábrica de crédito.
- Optimizar los procesos de crédito para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.
- Garantizar la satisfacción del cliente mediante prácticas financieras responsables.
- Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias de crédito con los objetivos generales de la empresa.
- Liderar motivar y desarrollar al equipo para alcanzar el máximo rendimiento.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración, Finanzas o afines.
- Mínimo de 8 años de experiencia en roles de liderazgo en crédito como director de fábrica de crédito o gerente de fábrica de crédito.
- Conocimientos avanzados en análisis de riesgos y procesos de crédito.
- Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Gerente de compras – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $ 22.761.800
Se busca un(a) gerente de compras que asuma el liderazgo de una transformación profunda del modelo de supply chain, evolucionando desde un enfoque operativo hacia un esquema estratégico, analítico y digital.
Responsabilidades:
- Generar ahorros reales y sostenibles sobre el gasto total.
- Optimizar el flujo end-to-end de abastecimiento.
- Reducir tiempos de ciclo y mejorar niveles de servicio al cliente interno.
- Mitigar riesgos asociados a volatilidad de precios y suministro.
- Fortalecer la formalización y gestión estratégica de categorías clave.
- Perfil requerido.
Requerimientos:
- Formación profesional en Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Especialización en Supply Chain, Negociación, Gerencia Estratégica o Financiera.
- Mínimo 8 años de experiencia profesional, con al menos 5 liderando áreas de compras o abastecimiento en organizaciones de alta complejidad.
- Experiencia sólida en gestión de presupuestos de alto volumen y negociaciones estratégicas.
- Capacidad comprobada para liderar equipos y procesos de transformación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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