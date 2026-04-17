EMPLEO

Ofertas de empleo con sueldos de hasta 22 millones de pesos: postúlese gratis

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

17 de abril de 2026, 3:32 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Las oportunidades laborales con ingresos de hasta 22 millones de pesos mensuales representan una oportunidad para mejorar la estabilidad financiera, proyectar metas a mediano y largo plazo y fortalecer el crecimiento profesional. Este tipo de ofertas suele estar asociado a mayores niveles de responsabilidad, toma de decisiones y cumplimiento de objetivos estratégicos, por lo que también exige un alto nivel de compromiso y preparación por parte de los candidatos.

Actualmente, el país cuenta con vacantes disponibles con este rango salarial, ampliando las opciones para quienes buscan mejorar sus ingresos y acceder a nuevas oportunidades laborales.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

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Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Líder línea de negocio arrendamiento – Bogotá D.C.

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: $11.375.625 a $12.134.000

Como líder de línea de negocio de arrendamiento, tendrá un papel crucial en la empresa, siendo el motor que guíe y desarrolle la estrategia de arrendamiento, alineándola con los objetivos generales de la compañía.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias de la línea de seguros de arrendamiento alineadas con los objetivos corporativos, asegurando una ejecución alineada y coherente en toda la cadena del negocio.
  • Monitorear y Analizar tableros de información para identificar oportunidades de negocio.
  • Colaborar con otros departamentos para optimizar procesos y resultados.
  • Presentar informes de rendimiento a la alta dirección proponiendo mejoras continuas.

Requerimientos:

  • Profesionales en Administración, Economía, o carreras afines.
  • Contar con experiencia mínima de 3 a 5 años en el sector asegurador, financiero, leasing o arrendamiento, con exposición a gestión de productos o líneas de negocio.
  • Contar con experiencia comprobada en definición y liderazgo de estrategias de negocio
  • Conocimiento profundo del sector de seguros de arrendamiento, seguros patrimoniales o productos afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Desarrollador móvil iOS y Android – Bogotá D.C.

Empresa: Caracol Televisión

Salario: $ 12.000.000

En el rol de desarrollador móvil iOS y Android, será una pieza clave para el equipo, ya que se encargará de construir y mantener funcionalidades innovadoras en las aplicaciones móviles, asegurando altos estándares de calidad y experiencia del usuario.

Responsabilidades:

  • Construir y mantener funcionalidades en aplicaciones móviles iOS y Android.
  • Integrar reproductores de video y explorar integraciones de IA.
  • Cumplir con criterios de aceptación y mejorar la experiencia de video OTT.

Requerimientos:

  • Experiencia en desarrollo móvil con Swift y Kotlin.
  • Conocimientos en patrones de diseño y pruebas.
  • Título en informática o experiencia equivalente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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Director de posventa - Sector automotriz – Medellín

Empresa: Consultoría Ejecutiva

Salario: $ 15.000.000 a $ 18.000.000

Como director de posventa, será clave para la satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos de servicio en la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar y optimizar los procesos de servicio postventa.
  • Asegurar la satisfacción del cliente a través de servicios eficientes.
  • Liderar y motivar equipos para alcanzar metas de rendimiento.
  • Implementar estrategias de mejora continua en los servicios.

Requerimientos:

  • Título universitario en ingeniería mecánica
  • Mínimo 6 años de experiencia como director posventa en el sector automotriz.
  • Experiencia en posiciones de director de posventa gerente de posventa o similar.
  • Conocimientos en software de gestión de servicios y CRM.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de fábrica de crédito – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 15.000.000 a $ 17.000.000

Este rol es fundamental para impactar positivamente en el crecimiento del negocio y mejorar el servicio a los clientes.

Responsabilidades:

  • Dirigir y supervisar las operaciones diarias de la fábrica de crédito.
  • Optimizar los procesos de crédito para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.
  • Garantizar la satisfacción del cliente mediante prácticas financieras responsables.
  • Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias de crédito con los objetivos generales de la empresa.
  • Liderar motivar y desarrollar al equipo para alcanzar el máximo rendimiento.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración, Finanzas o afines.
  • Mínimo de 8 años de experiencia en roles de liderazgo en crédito como director de fábrica de crédito o gerente de fábrica de crédito.
  • Conocimientos avanzados en análisis de riesgos y procesos de crédito.
  • Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

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Gerente de compras – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 22.761.800

Se busca un(a) gerente de compras que asuma el liderazgo de una transformación profunda del modelo de supply chain, evolucionando desde un enfoque operativo hacia un esquema estratégico, analítico y digital.

Responsabilidades:

  • Generar ahorros reales y sostenibles sobre el gasto total.
  • Optimizar el flujo end-to-end de abastecimiento.
  • Reducir tiempos de ciclo y mejorar niveles de servicio al cliente interno.
  • Mitigar riesgos asociados a volatilidad de precios y suministro.
  • Fortalecer la formalización y gestión estratégica de categorías clave.
  • Perfil requerido.

Requerimientos:

  • Formación profesional en Administración, Ingeniería Industrial o afines.
  • Especialización en Supply Chain, Negociación, Gerencia Estratégica o Financiera.
  • Mínimo 8 años de experiencia profesional, con al menos 5 liderando áreas de compras o abastecimiento en organizaciones de alta complejidad.
  • Experiencia sólida en gestión de presupuestos de alto volumen y negociaciones estratégicas.
  • Capacidad comprobada para liderar equipos y procesos de transformación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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