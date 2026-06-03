No es solo rumba: Theatron abre sus puertas para ofrecer empleo a 5.000 bogotanos este 4 de junio

Bogotá continúa fortaleciendo sus estrategias para impulsar el empleo formal y conectar a las empresas con personas que buscan nuevas oportunidades laborales. De forma constante, la capital pone en acción diferentes ferias, convocatorias y jornadas de intermediación con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral para jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años y población en condición de vulnerabilidad.

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En ese contexto, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) anunció una nueva jornada de empleo que pondrá a disposición de los ciudadanos más de 5.000 vacantes laborales este 4 de junio de 2026.

La convocatoria se realizará en las instalaciones de Theatron, uno de los complejos de entretenimiento más reconocidos de Bogotá, ubicado en la localidad de Chapinero (Calle 58 #10-32). Según informó el Distrito, la actividad se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La jornada contará con servicios gratis de orientación ocupacional y acompañamiento en los procesos de postulación. Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - API

Entre los cargos ofertados aparecen oportunidades en sectores como servicios, comercio, construcción, BPO, telecomunicaciones, salud, alimentos, transporte, tecnología y aseo. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico destacó que las empresas participantes pertenecen a sectores estratégicos de la economía bogotana.

Entre los perfiles requeridos se encuentran asesores de servicio bilingüe, médicas y médicos de urgencias, residentes de electricidad, auxiliares de enfermería, ingenieros industriales, auxiliares contables, coordinadores sociales, líderes de planeación financiera, docentes de matemáticas, física y música, y especialistas en topografía, entre otros.

Las autoridades distritales recomendaron a los interesados asistir con varias copias actualizadas de la hoja de vida y portar su documento de identidad. Además, señalaron que algunos procesos de selección podrían adelantarse durante la misma jornada, por lo que se aconseja llegar con disponibilidad de tiempo para entrevistas o pruebas preliminares.

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales. Foto: Alcaldía de Bogotá

La convocatoria hace parte de la estrategia “Talento Capital”, programa impulsado por la Alcaldía de Bogotá para facilitar la inserción laboral y reducir barreras de acceso al empleo formal. Según la SDDE, esta iniciativa ha permitido conectar a miles de ciudadanos con empresas que requieren personal en diferentes sectores de la economía.

Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que Bogotá continúa siendo uno de los principales mercados laborales del país. Para el trimestre febrero-abril de 2026, la tasa de desempleo en la capital se ubicó por debajo de los niveles registrados durante el mismo periodo de años anteriores, reflejando una recuperación gradual del empleo formal y una mayor dinámica empresarial.

Las autoridades también recordaron que la participación en la jornada es completamente gratuita y que ningún intermediario está autorizado para cobrar dinero por procesos de selección o acceso a las vacantes.