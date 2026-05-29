EMPLEO

Trabajo en Medellín: más de 35 mil ofertas activas para diferentes perfiles

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

29 de mayo de 2026 a las 2:56 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Medellín se mantiene como uno de los principales centros económicos del país y un punto clave para la generación de empleo. Gracias a su dinamismo empresarial y a la diversidad de actividades productivas que concentra, la ciudad reúne una amplia oferta de oportunidades laborales para personas con distintos niveles de experiencia y formación.

Ofertas de empleo en Medellín con salarios de hasta $9 millones

Con más de 35.000 vacantes activas, la capital antioqueña ofrece opciones para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, cambiar de empleo o explorar nuevas oportunidades de crecimiento profesional.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como comunicación, administración, salud e ingeniería, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Comunicador audiovisual

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

El rol de comunicador audiovisual se enfoca en planear, producir, grabar, editar y gestionar piezas audiovisuales que apoyen los objetivos de comunicación institucional, contribuyendo al posicionamiento de marca, la reputación y la visibilidad de nuestros programas académicos, investigación y vida estudiantil.

Responsabilidades:

  • Planear, producir, grabar y editar piezas audiovisuales para la institución.
  • Crear contenido visual atractivo para redes sociales y campañas digitales.
  • Realizar fotografía institucional de eventos y espacios universitarios.
  • Gestionar el contenido digital audiovisual asegurando su calidad y coherencia con la marca.
  • Colaborar con los equipos de la institución en la estrategia de contenidos.
  • Proponer ideas y formatos innovadores para la producción audiovisual.
  • Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y herramientas en el campo audiovisual.
  • Participar en proyectos transversales como lanzamientos y eventos institucionales.
  • Contribuir al posicionamiento de la marca y la visibilidad de la universidad a través de contenidos.

Requerimientos:

  • Profesional en comunicación audiovisual, comunicación social con énfasis audiovisual, producción audiovisual cine y televisión o afines.
  • Experiencia comprobada en producción y edición de video.
  • Dominio de herramientas de edición como Adobe Premiere Pro y After Effects.
  • Conocimiento en manejo de cámaras de video profesionales y equipo de iluminación.
  • Experiencia en fotografía institucional y manejo de cámaras DSLR/Mirrorless.
  • Capacidad para crear y gestionar contenido digital para diversas plataformas, incluyendo redes sociales.
  • Conocimiento en herramientas de edición de imagen como Photoshop y Lightroom.
  • Habilidad para desarrollar conceptos creativos y narrativas audiovisuales.
  • Experiencia en la producción de contenidos para campañas de marketing y comunicaciones.
  • Conocimiento de las tendencias actuales en contenido audiovisual y digital.
  • Trabajo presencial en la sede Medellín.

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Analista de diseño organizacional

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como analista de diseño organizacional, será una pieza clave para alinear la organización con los objetivos corporativos, generando valor a través del diseño organizacional, los modelos de procesos y la compensación.

Responsabilidades:

  • Diseñar, implementar y controlar la arquitectura organizacional.
  • Asegurar la alineación de la estructura, procesos y perfiles de cargo con la estrategia corporativa.
  • Proponer y ejecutar modelos de mejora y estandarización de procesos.
  • Administrar el presupuesto de cargos.
  • Apoyar el sistema de compensación para atracción y fidelización de talento.
  • Contribuir a la sostenibilidad del negocio, eficiencia operativa y productividad laboral.
  • Participar en proyectos de transformación organizacional.
  • Analizar y proponer mejoras en modelos de cargas de trabajo y perfiles de cargo.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, de Negocios, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia de 1 año a 2 años en el mismo rol.
  • Conocimiento en arquitectura organizacional, en indicadores y en perfiles.
  • Capacidad para analizar datos y proponer mejoras en la organización.
  • Experiencia en la administración de presupuesto de cargos y apoyo en sistemas de compensación y diseño de perfiles de cargo.
  • Dominio de Excel.

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Médico general ambulatorio

Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR

Salario: $ 5.500.000

Grupo ICOR busca un médico general apasionado por el servicio, comprometido con la seguridad del paciente y con la capacidad de actuar con excelencia en entornos de alta complejidad.

Responsabilidades:

  • Realizar consultas médicas a pacientes ambulatorios.
  • Diagnosticar y tratar afecciones comunes en atención primaria.
  • Coordinar con otros profesionales de la salud para asegurar atención integral.
  • Participar en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
  • Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina.
  • Licencia vigente para ejercer como médico general.
  • Experiencia mínima de 2 años en atención ambulatoria.
  • Habilidad para trabajar en equipo multidisciplinario.
  • Compromiso con la atención humanizada y de calidad.

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Key account manager

Empresa: Superpack

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000

Si tiene experiencia asegurando la rentabilidad y el crecimiento de empresas mediante la captación de clientes, implementación de estrategias comerciales y análisis del mercado ¡este es su lugar!

Responsabilidades:

  • Desarrollar estrategias de prospección y apertura de mercado.
  • Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.
  • Ejecutar acciones de cobranza estratégica, en coordinación con áreas financieras, en situaciones que requieran intervención directa, asegurando así la liquidez y salud financiera de la organización.
  • Asegurar la trazabilidad y actualización de todo el ciclo comercial en el CRM, desde la generación del lead hasta el cierre del contrato.
  • Garantizar la comunicación permanente con las áreas soporte, durante el proceso de negociación con el fin de mantener alineadas a las áreas.
  • Representar a la compañía en eventos estratégicos de mercadeo a nivel nacional, como ferias, congresos y activaciones.

Requerimientos:

  • Ingeniería industrial, en producción, administración comercial, de empresas, o afines al proceso, preferiblemente con especialización
  • Mínimo 3 años de experiencia en ventas de servicios B2B, ya sea de maquila o logística.
  • Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.
  • Competencia demostrable en captación de clientes y cierre de negocios.
  • Excelentes habilidades de comunicación

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