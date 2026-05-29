Trabajo en Medellín: más de 35 mil ofertas activas para diferentes perfiles

Medellín se mantiene como uno de los principales centros económicos del país y un punto clave para la generación de empleo. Gracias a su dinamismo empresarial y a la diversidad de actividades productivas que concentra, la ciudad reúne una amplia oferta de oportunidades laborales para personas con distintos niveles de experiencia y formación.
Con más de 35.000 vacantes activas, la capital antioqueña ofrece opciones para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, cambiar de empleo o explorar nuevas oportunidades de crecimiento profesional.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como comunicación, administración, salud e ingeniería, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.
Comunicador audiovisual
Empresa: Fundación Universitaria María Cano
Salario: A convenir
El rol de comunicador audiovisual se enfoca en planear, producir, grabar, editar y gestionar piezas audiovisuales que apoyen los objetivos de comunicación institucional, contribuyendo al posicionamiento de marca, la reputación y la visibilidad de nuestros programas académicos, investigación y vida estudiantil.
Responsabilidades:
- Planear, producir, grabar y editar piezas audiovisuales para la institución.
- Crear contenido visual atractivo para redes sociales y campañas digitales.
- Realizar fotografía institucional de eventos y espacios universitarios.
- Gestionar el contenido digital audiovisual asegurando su calidad y coherencia con la marca.
- Colaborar con los equipos de la institución en la estrategia de contenidos.
- Proponer ideas y formatos innovadores para la producción audiovisual.
- Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y herramientas en el campo audiovisual.
- Participar en proyectos transversales como lanzamientos y eventos institucionales.
- Contribuir al posicionamiento de la marca y la visibilidad de la universidad a través de contenidos.
Requerimientos:
- Profesional en comunicación audiovisual, comunicación social con énfasis audiovisual, producción audiovisual cine y televisión o afines.
- Experiencia comprobada en producción y edición de video.
- Dominio de herramientas de edición como Adobe Premiere Pro y After Effects.
- Conocimiento en manejo de cámaras de video profesionales y equipo de iluminación.
- Experiencia en fotografía institucional y manejo de cámaras DSLR/Mirrorless.
- Capacidad para crear y gestionar contenido digital para diversas plataformas, incluyendo redes sociales.
- Conocimiento en herramientas de edición de imagen como Photoshop y Lightroom.
- Habilidad para desarrollar conceptos creativos y narrativas audiovisuales.
- Experiencia en la producción de contenidos para campañas de marketing y comunicaciones.
- Conocimiento de las tendencias actuales en contenido audiovisual y digital.
- Trabajo presencial en la sede Medellín.
Analista de diseño organizacional
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Como analista de diseño organizacional, será una pieza clave para alinear la organización con los objetivos corporativos, generando valor a través del diseño organizacional, los modelos de procesos y la compensación.
Responsabilidades:
- Diseñar, implementar y controlar la arquitectura organizacional.
- Asegurar la alineación de la estructura, procesos y perfiles de cargo con la estrategia corporativa.
- Proponer y ejecutar modelos de mejora y estandarización de procesos.
- Administrar el presupuesto de cargos.
- Apoyar el sistema de compensación para atracción y fidelización de talento.
- Contribuir a la sostenibilidad del negocio, eficiencia operativa y productividad laboral.
- Participar en proyectos de transformación organizacional.
- Analizar y proponer mejoras en modelos de cargas de trabajo y perfiles de cargo.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, de Negocios, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia de 1 año a 2 años en el mismo rol.
- Conocimiento en arquitectura organizacional, en indicadores y en perfiles.
- Capacidad para analizar datos y proponer mejoras en la organización.
- Experiencia en la administración de presupuesto de cargos y apoyo en sistemas de compensación y diseño de perfiles de cargo.
- Dominio de Excel.
Médico general ambulatorio
Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR
Salario: $ 5.500.000
Grupo ICOR busca un médico general apasionado por el servicio, comprometido con la seguridad del paciente y con la capacidad de actuar con excelencia en entornos de alta complejidad.
Responsabilidades:
- Realizar consultas médicas a pacientes ambulatorios.
- Diagnosticar y tratar afecciones comunes en atención primaria.
- Coordinar con otros profesionales de la salud para asegurar atención integral.
- Participar en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
- Mantener registros médicos precisos y actualizados.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina.
- Licencia vigente para ejercer como médico general.
- Experiencia mínima de 2 años en atención ambulatoria.
- Habilidad para trabajar en equipo multidisciplinario.
- Compromiso con la atención humanizada y de calidad.
Key account manager
Empresa: Superpack
Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000
Si tiene experiencia asegurando la rentabilidad y el crecimiento de empresas mediante la captación de clientes, implementación de estrategias comerciales y análisis del mercado ¡este es su lugar!
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de prospección y apertura de mercado.
- Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.
- Ejecutar acciones de cobranza estratégica, en coordinación con áreas financieras, en situaciones que requieran intervención directa, asegurando así la liquidez y salud financiera de la organización.
- Asegurar la trazabilidad y actualización de todo el ciclo comercial en el CRM, desde la generación del lead hasta el cierre del contrato.
- Garantizar la comunicación permanente con las áreas soporte, durante el proceso de negociación con el fin de mantener alineadas a las áreas.
- Representar a la compañía en eventos estratégicos de mercadeo a nivel nacional, como ferias, congresos y activaciones.
Requerimientos:
- Ingeniería industrial, en producción, administración comercial, de empresas, o afines al proceso, preferiblemente con especialización
- Mínimo 3 años de experiencia en ventas de servicios B2B, ya sea de maquila o logística.
- Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.
- Competencia demostrable en captación de clientes y cierre de negocios.
- Excelentes habilidades de comunicación
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.