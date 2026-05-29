Trabajo en Medellín: más de 35 mil ofertas activas para diferentes perfiles

Medellín se mantiene como uno de los principales centros económicos del país y un punto clave para la generación de empleo. Gracias a su dinamismo empresarial y a la diversidad de actividades productivas que concentra, la ciudad reúne una amplia oferta de oportunidades laborales para personas con distintos niveles de experiencia y formación.

Ofertas de empleo en Medellín con salarios de hasta $9 millones

Con más de 35.000 vacantes activas, la capital antioqueña ofrece opciones para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, cambiar de empleo o explorar nuevas oportunidades de crecimiento profesional.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como comunicación, administración, salud e ingeniería, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Comunicador audiovisual

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

El rol de comunicador audiovisual se enfoca en planear, producir, grabar, editar y gestionar piezas audiovisuales que apoyen los objetivos de comunicación institucional, contribuyendo al posicionamiento de marca, la reputación y la visibilidad de nuestros programas académicos, investigación y vida estudiantil.

Responsabilidades:

Planear, producir, grabar y editar piezas audiovisuales para la institución.

Crear contenido visual atractivo para redes sociales y campañas digitales.

Realizar fotografía institucional de eventos y espacios universitarios.

Gestionar el contenido digital audiovisual asegurando su calidad y coherencia con la marca.

Colaborar con los equipos de la institución en la estrategia de contenidos.

Proponer ideas y formatos innovadores para la producción audiovisual.

Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y herramientas en el campo audiovisual.

Participar en proyectos transversales como lanzamientos y eventos institucionales.

Contribuir al posicionamiento de la marca y la visibilidad de la universidad a través de contenidos.

Requerimientos:

Profesional en comunicación audiovisual, comunicación social con énfasis audiovisual, producción audiovisual cine y televisión o afines.

Experiencia comprobada en producción y edición de video.

Dominio de herramientas de edición como Adobe Premiere Pro y After Effects.

Conocimiento en manejo de cámaras de video profesionales y equipo de iluminación.

Experiencia en fotografía institucional y manejo de cámaras DSLR/Mirrorless.

Capacidad para crear y gestionar contenido digital para diversas plataformas, incluyendo redes sociales.

Conocimiento en herramientas de edición de imagen como Photoshop y Lightroom.

Habilidad para desarrollar conceptos creativos y narrativas audiovisuales.

Experiencia en la producción de contenidos para campañas de marketing y comunicaciones.

Conocimiento de las tendencias actuales en contenido audiovisual y digital.

Trabajo presencial en la sede Medellín.

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Analista de diseño organizacional

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como analista de diseño organizacional, será una pieza clave para alinear la organización con los objetivos corporativos, generando valor a través del diseño organizacional, los modelos de procesos y la compensación.

Responsabilidades:

Diseñar, implementar y controlar la arquitectura organizacional.

Asegurar la alineación de la estructura, procesos y perfiles de cargo con la estrategia corporativa.

Proponer y ejecutar modelos de mejora y estandarización de procesos.

Administrar el presupuesto de cargos.

Apoyar el sistema de compensación para atracción y fidelización de talento.

Contribuir a la sostenibilidad del negocio, eficiencia operativa y productividad laboral.

Participar en proyectos de transformación organizacional.

Analizar y proponer mejoras en modelos de cargas de trabajo y perfiles de cargo.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, de Negocios, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia de 1 año a 2 años en el mismo rol.

Conocimiento en arquitectura organizacional, en indicadores y en perfiles.

Capacidad para analizar datos y proponer mejoras en la organización.

Experiencia en la administración de presupuesto de cargos y apoyo en sistemas de compensación y diseño de perfiles de cargo.

Dominio de Excel.

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Médico general ambulatorio

Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR

Salario: $ 5.500.000

Grupo ICOR busca un médico general apasionado por el servicio, comprometido con la seguridad del paciente y con la capacidad de actuar con excelencia en entornos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Realizar consultas médicas a pacientes ambulatorios.

Diagnosticar y tratar afecciones comunes en atención primaria.

Coordinar con otros profesionales de la salud para asegurar atención integral.

Participar en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Licencia vigente para ejercer como médico general.

Experiencia mínima de 2 años en atención ambulatoria.

Habilidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Compromiso con la atención humanizada y de calidad.

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Key account manager

Empresa: Superpack

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000

Si tiene experiencia asegurando la rentabilidad y el crecimiento de empresas mediante la captación de clientes, implementación de estrategias comerciales y análisis del mercado ¡este es su lugar!

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de prospección y apertura de mercado.

Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.

Ejecutar acciones de cobranza estratégica, en coordinación con áreas financieras, en situaciones que requieran intervención directa, asegurando así la liquidez y salud financiera de la organización.

Asegurar la trazabilidad y actualización de todo el ciclo comercial en el CRM, desde la generación del lead hasta el cierre del contrato.

Garantizar la comunicación permanente con las áreas soporte, durante el proceso de negociación con el fin de mantener alineadas a las áreas.

Representar a la compañía en eventos estratégicos de mercadeo a nivel nacional, como ferias, congresos y activaciones.

Requerimientos:

Ingeniería industrial, en producción, administración comercial, de empresas, o afines al proceso, preferiblemente con especialización

Mínimo 3 años de experiencia en ventas de servicios B2B, ya sea de maquila o logística.

Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.

Competencia demostrable en captación de clientes y cierre de negocios.

Excelentes habilidades de comunicación

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