Colombia tiene una única ciudad en el ranking de las más felices del mundo; hay más de 1.000 en la lista

Para que una ciudad sea catalogada como feliz, no es suficiente con que haya sol, buena comida o paisajes bonitos. Esta felicidad en las ciudades, según los expertos, tiene que ver con algo más profundo: salud accesible, espacios verdes, movilidad eficiente, seguridad y un sentido real de comunidad.

A tres horas de Medellín: el destino antioqueño que es reconocido por el particular trazado de las calles y su riqueza hídrica

De acuerdo con lo anterior, el Happy City Index 2026 elaborado por el Institute for Quality of Life publicó su más reciente listado, y una ciudad colombiana logró meterse entre las mejores del mundo.

Para hacer el ranking, el equipo de investigación reunió información de más de 3.400 ciudades en el mundo.

A partir de esto, se seleccionaron cerca de 1.000 para un estudio más profundo, en donde se evaluaron aspectos clave como ciudadanía, gobernanza, medioambiente, economía, salud y movilidad.

Medellín, una de las ciudades más felices del mundo. Foto: juan carlos sierra-semana

¿Cuáles son las ciudades más felices del mundo?

El primer lugar lo ocupa Copenhague, la capital danesa. La ciudad destaca por equilibrar bienestar, desarrollo y calidad de vida, conectando la innovación con lo cotidiano, desde la educación y la salud hasta la movilidad y la sostenibilidad.

En segundo lugar aparece Helsinki, la capital finlandesa, y fue reconocida porque combina bienestar, seguridad y sostenibilidad con servicios modernos que funcionan bien: buena salud, educación accesible, bajos niveles de contaminación y amplias zonas verdes que hacen que la ciudad se viva con calma y comodidad.

El podio lo cierra Ginebra, sede de importantes organizaciones internacionales y ciudad donde, según el índice, la calidad de vida y la diplomacia conviven en el día a día.

Medellín, destacada como una de las mejores ciudades del mundo. Foto: Getty Images

Más adelante en la lista aparecen Uppsala (Suecia) y Tokio, la única metrópolis asiática entre los primeros cinco, valorada por combinar modernidad extrema con espacios de calma, espiritualidad y una gastronomía única.

Ahora bien, el dato que más interesa en Colombia: Medellín logró entrar al listado. La ciudad quedó en el puesto 233, convirtiéndose en la única colombiana incluida en el escalafón y en un referente regional dentro del listado.

Medellín fue reconocida como una de las ciudades más verdes del mundo por su abundancia de parques, cerros y espacios naturales que se integran con el entorno urbano.

Además, alcanzó el tercer lugar global en gastronomía, gracias a su diversidad, sabor y precios accesibles.

El pueblo patrimonio que queda a 130 kilómetros de Medellín y enamora con su clima y paisajes

A esto se suma que, según encuestas de cultura ciudadana, una gran parte de los paisas expresa orgullo por su ciudad, reflejando un vínculo emocional que también influyó en su valoración internacional.

Las ciudades en Europa siguen dominando los primeros puestos, pero Medellín demostró que América Latina también tiene argumentos para estar en esta lista por su calidad de vida.