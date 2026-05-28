Niegan recurso que buscaba apartar a dos magistrados de indagación sobre presunto aporte de piloto a campaña Uribe

Los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda, integrantes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, podrán seguir participando en las decisiones que tome esa corporación sobre la indagación que avanza contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña al Senado de 2018.

Esta decisión se dio después de que los magistrados de la Sala de Instrucción rechazaron la recusación que la defensa del exmandatario presentó en contra de Reyes y Rueda, dos de los seis magistrados que integran esa sección encargada de investigar y acusar a congresistas y excongresistas.

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Fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia explicaron a SEMANA que los magistrados de dicha Sala, declararon “infundada” la recusación que presentó el abogado Jaime Granados, defensa del expresidente, en contra los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda. Esa decisión se tomó con la participación de dos conjueces.

¿Qué pasará con ese proceso?

Las dos recusaciones contra los togados tenía frenada la investigación que la Sala de Instrucción ha venido adelantando en ese caso, pero con el rechazo de esos recursos, el proceso vuelve al despacho del magistrado César Reyes, quien es el ponente a cargo de esa investigación.

La relación entre el magistrado Reyes y el expresidente Uribe es de vieja data; de hecho, desde el Consejo de Abogacía Europea (CCBE), han denunciado que el togado habría emprendido acciones de hostigamiento y persecución jurídica contra el abogado internacional del exmandatario.

Mientras que Reyes ha llevado en la Corte Suprema procesos clave contra el exjefe de Estado como las investigaciones por la presunta manipulación de testigos para que exparamilitares cambiaran su versión en el caso donde se reconoció como víctima el candidato a la Presidencia y senador, Iván Cepeda.

El caso del piloto

En marzo de 2025, el magistrado César Reyes abrió una nueva investigación contra Álvaro Uribe por el presunto ingreso irregular de dinero a su campaña al Senado de 2018, cuando un piloto que ha sido vinculado con actividades de narcotráfico habría aportado 20 millones de pesos.

El expresidente explicó que Samuel David Niño, hermano de Hernán Gómez Niño, quien fue candidato del Centro Democrático a la Gobernación del Meta en 2015, apareció en su contabilidad electoral de 2018 como donante de en especie de un vuelo en los Llanos Orientales.

Corte Suprema de Justicia magistrado que tiene las riendas de la investigación contra Uribe César Augusto Reyes de la Sala Especial de Instrucción Bogota sept 11 / 2019 Foto Guillermo Torres / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Desde el Centro Democrático confirmaron que ese vuelo fue organizado por los candidatos del Meta para esas elecciones de 2018 con dicha empresa, hoy conocida como Navir Air, la cual estaría vinculada a la familia del excandidato Hernán Gómez Niño.

Pero Uribe aclaró en su cuenta de X que “mi gerente de campaña puso en mi declaración de ingresos que se presentó ante el Consejo Electoral el valor de la donación de ese vuelo, porque yo fui uno de los pasajeros de ese vuelo”.

Aunque la prensa internacional ha vinculado a Samuel Niño con un accidente aéreo de narcotráfico en 2019, su familia ha rechazado esas versiones y expresaron que su desaparición se dio en una excursión de Ecoturismo en el Orinoco. La Corte Suprema ahora podrá seguir avanzando esta nueva investigación contra Uribe.