Capitán del Ejército fue condenado por abusar de una mujer tras fiesta en batallón militar

La justicia colombiana dejó en firme la condena de 12 años de cárcel contra el capitán del Ejército, Daniel Ancízar Muñoz Cuellar, quien fue acusado de abusar sexualmente a una mujer tras una fiesta en el Batallón de Infantería n.º 3, ubicado en el municipio de Puerto Boyacá, en Boyacá.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Hugo Quintero, ratificó la condena contra el oficial por los hechos que ocurrieron el 23 de junio de 2010.

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Ese día, en horas de la madrugada, se realizó una fiesta en el casino mixto de oficiales y suboficiales del Batallón; pero al finalizar la celebración, la víctima se trasladó a su habitación en alto estado de embriaguez, indica el fallo.

Horas más tarde, el capitán Muñoz irrumpió en la habitación de la mujer, quien, aprovechando su estado de alicoramiento y de cansancio, según la Corte, accedió carnalmente de ella. Aunque intentó oponer resistencia, la fuerza del agresor la terminó venciendo.

La justicia también destacó en el fallo que el teniente Camilo Alejandro Bohórquez intentó defenderla, pero Muñoz Cuellar terminó arrojándolo en contra de una cama de la habitación que le hizo perder el conocimiento.

La defensa del militar llevó el caso hasta la Sala de Casación Penal tras alegar que la sentencia en segunda instancia habría tenido problemas de indebida valoración probatoria, errónea valoración testimonial y cuestionó también una serie de contextos.

Sin embargo, la Corte Suprema explicó en su decisión que los testimonios de la mujer y el teniente Camilo Bohórquez, quien intentó defenderla, “coincidieron” en varios puntos claves de ese hecho como la fiesta en el Batallón de Infantería, la entrada a la habitación sin consentimiento del capitán Muñoz y el ataque sexual contra la víctima.

Para los magistrados de la Sala, dichas coincidencias relevantes “son contundentes”, pues a partir de esa relato, como ya lo había advertido la justicia, quedó claramente demostrado que la víctima estuvo el estado de “incapacidad para resistir”.

La condena también detalló que el “comportamiento libidinoso de Daniel Ancízar Muñoz” contra la mujer, sin su consentimiento, se dio a pesar de que ella lo rechazó con frases como: “No, no más”.

La Sala también indicó que la “hipótesis de la existencia del consentimiento se construye sobre simples especulaciones, que carecen de base probatoria alguna”. Frente a esos argumentos fue que la Corte Suprema terminó ratificando la condena de 12 años de prisión contra el capitán.