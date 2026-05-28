Teniendo en cuenta las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Colombia el próximo domingo 31 de mayo, Migración Colombia anunció cómo funcionará el cierre temporal de fronteras, dando cumplimiento a Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Gobierno nacional.

De tal modo, el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales fronterizos del país empezará a regir a partir de las 6:00 p.m. del próximo 30 de mayo y hasta las 6:00 a.m. del 1 de junio de 2026.

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“El artículo 26 del citado decreto ordena el cierre de los pasos fronterizos autorizados durante el periodo señalado e indica que la medida deberá incluir controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales. Asimismo, se exceptúan de la restricción los tránsitos que deban realizarse por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Esta disposición hace parte de las acciones contempladas en el Plan Democracia 2026, estrategia interinstitucional liderada por el Gobierno nacional para garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional", indicaron desde Migración Colombia,

Durante el periodo del cierre temporal se restringirá el tránsito de viajeros a través de los pasos fronterizos autorizados, en concordancia con la medida decretada.

Desde esa entidad también indicaron que los demás puestos de control migratorio del país continuarán operando bajo los protocolos establecidos y conforme a las disposiciones vigentes.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, indicó que el objetivo de las medidas es garantizar la seguridad nacional y el correcto desarrollo del proceso electoral del próximo domingo.

“Esta es una medida soberana orientada a garantizar la seguridad nacional y el correcto desarrollo del proceso democrático. Migración Colombia mantendrá un despliegue operativo permanente en las zonas fronterizas del país”, dijo Arriero López.

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En tal sentido, Migración recalcó que desplegará un operativo especial en las zonas fronterizas del país, reforzando los controles de ingreso y salida de viajeros, en articulación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el fin de prevenir situaciones que puedan afectar el orden público o comprometer el desarrollo del proceso electoral.

“La entidad invita a la ciudadanía y a los viajeros a informarse a través de los canales oficiales y a adoptar las medidas necesarias para evitar contratiempos durante la vigencia de esta disposición”, concluyeron.