Registraduría revela detalles del censo electoral para las presidenciales de 2026: más de 41 millones de colombianos podrán votar

La Registraduría Nacional dio a conocer este jueves los detalles del censo electoral para las elecciones presidenciales de 2026, en las que estarán habilitados para votar 41.421.973 colombianos, tanto en el país como en el exterior.

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De acuerdo con la entidad, del total de ciudadanos aptos para sufragar, 40.007.312 podrán hacerlo en territorio nacional, mientras que 1.414.661 ejercerán su derecho al voto desde el exterior.

El organismo electoral también confirmó que se habilitarán 13.742 puestos de votación y un total de 122.016 mesas en Colombia y otros países.

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Registraduría Nacional acelera despliegue operativo a pocas horas de las elecciones presidenciales en Colombia. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Según el boletín oficial, 21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres conforman el censo electoral para esta jornada presidencial. En el país estarán disponibles 118.346 mesas distribuidas en 13.489 puestos de votación, de los cuales 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales.

En el exterior, la Registraduría indicó que los colombianos residentes fuera del país podrán votar en 253 puestos habilitados en 67 países. Para este proceso se instalaron 1.489 mesas entre el 25 y el 30 de mayo, mientras que para el 31 de mayo se habilitarán 2.181 mesas.

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Registraduría Nacional. Foto: Registraduría Nacional.

La entidad recordó además que el periodo de votación en el exterior inició el pasado 25 de mayo y se extenderá hasta el domingo 31 de mayo, fecha en la que también se desarrollará la jornada principal en Colombia.

Bogotá aparece como la región con mayor número de ciudadanos habilitados para votar, con 6.076.599 personas inscritas en el censo electoral y 17.162 mesas de votación distribuidas en 1.083 puestos. Le sigue Antioquia, con 5.448.240 potenciales votantes y 15.801 mesas habilitadas.

Estos resultados evidencian un patrón claro: la justicia anula elecciones por incumplir normas, pero los ciudadanos, en las urnas, vuelven a elegir a los mismos candidatos. Foto: Registraduría Nacional - Ángel Ocampo

Valle del Cauca ocupa el tercer lugar con 3.793.190 ciudadanos aptos para sufragar, mientras que Cundinamarca registra 2.335.305 votantes y Atlántico supera los 2.1 millones.

La Registraduría también informó que los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación a través del chatbot institucional, la aplicación móvil aVotar, disponible en Google Play y App Store, o mediante el portal oficial de la entidad en la opción ‘Consulta lugar de votación’.

Elecciones Congreso y Consulta Presidencial 2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El organismo electoral sostuvo que toda la infraestructura logística ya fue organizada para garantizar el desarrollo de los comicios presidenciales en el país y en el exterior.