Ministra de Petro denunció que no la dejaron entrar a un colegio al sur de Bogotá y el presidente reaccionó: este fue el mensaje

Un nuevo choque se registró entre el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El roce se presentó por una denuncia que publicó una de las ministras del gabinete de Petro.

La molestia la publicó en su cuenta personal de X, la ministra de Ciencia Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, quien puso de presente que no le permitieron entrar a un colegio del sur de Bogotá.

Petro dio los primeros consejos al presidente que llegue a la Casa de Nariño en su reemplazo: “Nos puede pasar lo mismo”

“En este momento hacemos presencia en el colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar junto con la comunidad educativa y no se nos ha permitido el ingreso por parte de la administración distrital en aras de instalar la mesa de diálogo que permitirá buscar las soluciones que conlleven a la instalación del laboratorio de robótica”, afirmó la ministra.

Y agregó: “Alcalde @CarlosFGalan, es inaceptable y arbitrario cerrar un colegio público por tercer día consecutivo bloqueando la normalidad educativa y la gestión del gobierno nacional”.

Posteriormente y ante esa situación que expuso la ministra de Ciencia, el presidente de la República, Gustavo Petro, no guardó silencio y reaccionó con una pulla al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán.

“¿Por qué el alcalde Luis Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi Gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolivar?”, subrayó Petro.

Además anotó el mandatario: “No entiendo ¿por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la política de educación pública si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades?”.

Pero no ha sido la única crítica que ha lanzado Petro, ya que esta semana , en medio de un evento regional en el departamento de Magdalena, el presidente arremetió contra el metro de la capital del país.

Gustavo Petro cuestionó a la Policía y al Ejército por las órdenes impartidas durante su Gobierno: “No digamos que siempre se obedece”

“El metro no debería ser un viaducto y debería ser subterráneo, pero así es la política en Colombia, entonces, un buen proyecto lo vuelven su contrario y lo que están construyendo es un muro de Berlín social en la ciudad de Bogotá”, anotó Petro.