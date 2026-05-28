Ministra de Petro denunció que no la dejaron entrar a un colegio al sur de Bogotá y el presidente reaccionó: este fue el mensaje

Un nuevo choque se registró entre el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El roce se presentó por una denuncia que publicó una de las ministras del gabinete de Petro.
La molestia la publicó en su cuenta personal de X, la ministra de Ciencia Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, quien puso de presente que no le permitieron entrar a un colegio del sur de Bogotá.
“En este momento hacemos presencia en el colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar junto con la comunidad educativa y no se nos ha permitido el ingreso por parte de la administración distrital en aras de instalar la mesa de diálogo que permitirá buscar las soluciones que conlleven a la instalación del laboratorio de robótica”, afirmó la ministra.
Y agregó: “Alcalde @CarlosFGalan, es inaceptable y arbitrario cerrar un colegio público por tercer día consecutivo bloqueando la normalidad educativa y la gestión del gobierno nacional”.
En este momento hacemos presencia en el colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar junto con la comunidad educativa y no se nos ha permitido el ingreso por parte de la administración distrital en aras de instalar la mesa de diálogo que permitirá buscar las soluciones… pic.twitter.com/BD81VmBUXj— Yesenia Olaya Requene (@YeseniaOlayaR) May 28, 2026
Posteriormente y ante esa situación que expuso la ministra de Ciencia, el presidente de la República, Gustavo Petro, no guardó silencio y reaccionó con una pulla al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán.
“¿Por qué el alcalde Luis Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi Gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolivar?”, subrayó Petro.
Además anotó el mandatario: “No entiendo ¿por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la política de educación pública si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades?”.
¿Por qué el alcalde Luis Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolivar?— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2026
No entiendo ¿por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la politica de educación pública si… https://t.co/pUDgag4RXz
Pero no ha sido la única crítica que ha lanzado Petro, ya que esta semana , en medio de un evento regional en el departamento de Magdalena, el presidente arremetió contra el metro de la capital del país.
“El metro no debería ser un viaducto y debería ser subterráneo, pero así es la política en Colombia, entonces, un buen proyecto lo vuelven su contrario y lo que están construyendo es un muro de Berlín social en la ciudad de Bogotá”, anotó Petro.
“Lo que están construyendo es un muro de Berlín social en Bogotá”: el presidente Petro volvió a arremeter contra el metro de la capital y aseguró que la política convirtió “un buen proyecto en un mal proyecto elevado”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XZeSI7mrn8— Revista Semana (@RevistaSemana) May 27, 2026