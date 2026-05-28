“Bandidos narcotraficantes en Dubái”: Abelardo de la Espriella arremetió contra Petro y denunció supuesto plan para asesinarlo

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a señalar al presidente Gustavo Petro y aseguró que detrás de las recientes declaraciones del mandatario existe una supuesta estrategia de persecución política y amenazas contra su vida.

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En entrevista con SEMANA, el abogado habló de “narcoterrorismo”, denunció la existencia de presuntos grupos criminales con conexiones en Dubái y afirmó que desde el Gobierno se estaría promoviendo una campaña para “eliminarlo físicamente”.

Las declaraciones surgieron luego de que Petro lo calificara públicamente como “esquifo de la mafia”, una expresión que en italiano significa “asco” o “escoria”. Frente a ese señalamiento, De la Espriella respondió asegurando que el presidente está “desesperado” por el crecimiento de su candidatura.

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Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Está desesperado, está desencajado, sabe que va a perder, que lo vinimos a enfrentar, que lo vamos a derrotar”, afirmó el aspirante presidencial, quien además insistió en que el presidente Petro es “el jefe de una banda criminal”.

En medio de la entrevista, el abogado fue más allá y aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, impulsará investigaciones judiciales contra el actual gobierno. Según dijo, contrataría una auditoría internacional incluso antes del empalme presidencial para revisar el manejo de los recursos públicos.

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El presidente Gustavo Petro avanza en una gira por el Caribe a pocos días de la primera vuelta presidencial. Foto: Presidencia

“Les voy a contar al país y a los jueces y a las autoridades cómo fue que se robaron la plata, dónde se la robaron y quiénes se la robaron y dónde la tienen”, señaló. También aseguró que presentará denuncias penales y que promoverá procesos judiciales contra funcionarios de la actual administración.

Sin embargo, una de las denuncias más graves hechas por De la Espriella fue la de la existencia de supuestas amenazas contra su vida. El candidato aseguró que existe información sobre un presunto plan para asesinarlo y responsabilizó directamente al Gobierno por el ambiente político que, según él, se ha generado en su contra.

El Fondo Paz sostiene con sus recursos las negociaciones de paz del Gobierno Petro con grupos armados ilegales. Foto: AFP

“Por eso están azuzando a los socios de este régimen del gobierno del narcoterrorismo para que me asesinen y por eso están contratando un francotirador”, afirmó. De la Espriella mencionó directamente a grupos criminales y habló de presuntas conexiones con un grupo criminal con base en Dubái.

“El narcoterrorismo se asocia y unos bandidos que están en Dubái también andan en el cuento. Todo eso instigado desde la Presidencia de la República”, aseguró.

Abelardo de la Espriella, Casa de Nariño. Foto: Semana

Incluso sostuvo que esa información ya habría sido puesta en conocimiento de autoridades de Estados Unidos. “Información de esto se la he dado al Gobierno americano”, dijo, al tiempo que afirmó que tanto él como su familia tienen ciudadanía estadounidense.

Durante la entrevista con SEMANA, el candidato también relacionó esas supuestas estructuras criminales internacionales con organizaciones ilegales que operan en regiones como Cauca y Valle del Cauca. “Todos esos bandidos narcotraficantes que están en Dubái tienen conexión con este gobierno”, sostuvo.

Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

De la Espriella insistió en que no se dejará intimidar por las amenazas y aseguró que continuará con su campaña presidencial pese a las denuncias que ha hecho en las últimas semanas sobre presuntos seguimientos, perfilamientos y ataques en su contra. “A mí no me van a arredrar, no me van a asustar. Yo voy para adelante”, concluyó.