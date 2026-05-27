Petro anunció que volverá a solicitar una Asamblea Nacional Constituyente tras las elecciones: “El pueblo debe impulsar las reformas”

Durante una intervención pública este miércoles, 27 de mayo, en Sincelejo, el mandatario afirmó que regresará “después de elecciones” para solicitar firmas que permitan avanzar en ese mecanismo, argumentando que las reformas sociales no deberían depender exclusivamente del Congreso.

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“El pueblo decide continuar el camino de la transformación de Colombia”, manifestó Petro al inicio de su discurso. Posteriormente, pronunció una declaración que generó reacciones inmediatas en diversos sectores políticos: “Yo vendré aquí otra vez después de elecciones a pedirle la firma por la Asamblea Nacional Constituyente”.

El jefe de Estado sostuvo que las reformas promovidas por su Gobierno han enfrentado obstáculos y presiones en el Legislativo. Según indicó, algunos congresistas “se creen con el derecho de extorsionar al pueblo y extorsionar al presidente”, motivo por el cual reiteró que sea la ciudadanía la que impulse directamente los cambios estructurales que, en su opinión, requiere el país.

Petro aseguró que su intención no es buscar una reelección ni modificar la Constitución de 1991 en beneficio propio.

“Yo no me quiero reelegir, no me gusta el poder”, afirmó. Asimismo, explicó que la propuesta estaría orientada a avanzar en iniciativas como la reforma pensional, la laboral y la de salud.

Durante su intervención, también se refirió a la necesidad de transformar el sistema de servicios públicos y cuestionó el costo de la energía en la región Caribe.

“La luz en la costa no sea un robo como lo es actualmente”, expresó el mandatario, al tiempo que defendió una redistribución de tierras para fortalecer al campesinado y convertir a Colombia en “una potencia de la alimentación”.

El presidente concluyó su discurso señalando que el propósito de estas reformas es combatir el hambre y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable. Sus declaraciones ya comenzaron a generar un amplio debate político sobre el alcance y las implicaciones de una eventual Asamblea Nacional Constituyente en el país.