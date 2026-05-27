Gustavo Petro enciende polémica al hablar de las elecciones: “Los caminos de la vida, los caminos de la muerte”

El presidente Gustavo Petro volvió al centro de la polémica este miércoles por cuenta de un discurso que emitió desde Sincelejo frente a una multitud, en medio del plan que inició por el Caribe para mostrar los resultados de su Gobierno.

“Ustedes tienen la palabra, amigos y amigas. Queda en ustedes hoy la decisión de decidir, la decisión de escoger, la decisión de marcar el futuro de Colombia, sea por los caminos de la vida, sea por los caminos de la muerte, tristes que serán”, comentó el jefe de Estado.

Siguiendo con la misma tesis, Petro agregó: “Ustedes, a decidir. Aquí estaré si las decisiones son correctas, cogiendo las primeras filas para hacer del pueblo el verdadero poder de Colombia”.

Gustavo Petro, con nuevo lío en la Comisión de Acusación: le abrieron otra investigación disciplinaria por participación en política

El presidente se abstuvo de dar las identidades de los candidatos que representarían las corrientes que expuso, pero explicó: “Vida o muerte. Esa es la decisión. No voy a decir quiénes con nombre propio son los de la muerte y tampoco quiénes de la vida”.

Él manifestó que no daba los nombres porque ya se le intenta procesar por participación en política, pues se recordará que hay al menos diez procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Ya me intentan procesar, una vez más, a ver si llevan a Petro entre las rejas o lo callan. Petro no se va a callar. Simplemente, va a insinuar el camino, va a colocar una posibilidad de frente, ahora que toca decidir”, concluyó el mandatario.

Álvaro Leyva le dice a Gustavo Petro: “Abelardo de la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”

Varios sectores políticos han alzado su voz de protesta por las manifestaciones públicas que hace el presidente Gustavo Petro sobre la jornada electoral del próximo 31 de mayo, pues se cree que estaría favoreciendo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien puntea en las más recientes encuestas.

La decisión está en manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la única corporación autorizada para indagar sobre los comportamientos del jefe de Estado.

Desde el Gobierno nacional se ha tratado de justificar sus comentarios y se ha negado una eventual participación en política.