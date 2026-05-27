Abelardo de la Espriella: “Las bases del Centro Democrático están aquí hace rato porque yo represento la verdadera doctrina uribista”

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló con SEMANA, en compañía de su esposa Ana Lucía Pineda.

Durante la entrevista, el aspirante dijo que las bases del Centro Democrático, cuyo máximo líder y fundador es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, están con él, aunque el exmandatario sea su fundador y esté apoyando la candidatura de la senadora Paloma Valencia.

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De acuerdo con De la Espriella, “la doctrina uribista”, como la denomina, no le pertenece ni a Uribe, ni a Paloma Valencia, ni a una persona en particular. Se trata, según dijo, de un legado que él está representando con el sentir de quienes creen que sobre sí está el verdadero sentir del uribismo.

“Yo entiendo, yo entiendo el devenir político; él tiene su candidata, tiene su partido. El país será otro el lunes. Y en ese país, en el que yo visualizo para Colombia una patria milagro, Álvaro Uribe Vélez ni será vetado, ni será rechazado”, señaló.

“Álvaro Uribe Vélez es un hombre al que yo respeto profundamente, lo quiero, lo admiro y ha sido motivo de inspiración para toda esta batalla patriótica que estoy dando. A Uribe lo necesitamos en la batalla y yo donde sea que esté siempre lo voy a honrar”, agregó el candidato presidencial.

“El expresidente Uribe es un patriota. ¿Quién le hace pensar a cualquier colombiano que Uribe va a votar por el señor Cepeda? Ahí no hay ninguna posibilidad de que Uribe vote por Cepeda. Tengo la absoluta certeza de que Uribe jamás votaría por una fórmula como la de Cepeda y la señora que lo acompaña en la vicepresidencia porque es un hombre que defiende valores y principios democráticos, cosas que, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que defiende Cepeda. De tal suerte que yo no tengo sino cariño, afecto, admiración y respeto por el presidente Uribe", agregó.

Posteriormente, el candidato señaló que las bases del Centro Democrático están con él. “Las bases del Centro Democrático están acá hace rato. Las bases están acá hace rato y se los agradezco y están porque la verdadera doctrina uribista. La doctrina uribista ya no es de Uribe, ni de Paloma, ni del Centro Democrático. Es un legado a la democracia colombiana. Es una doctrina que no tiene dueño y lo que hice yo fue acogerla y actualizarla porque en realidad le sirvió mucho a Colombia en un momento muy complejo. A nosotros no se nos va a olvidar eso nunca”, acentuó.

“Y entonces las bases, que no son ganados y que no son tontos y que no los llevan al corral de cabestro, entendieron que quien está defendiendo la verdadera doctrina soy yo, quien representa y encarna esa visión del país más moderna, actualizada, soy yo, porque he sido extremadamente coherente en todo lo que he hecho en la campaña y nadie lo puede negar”, enfatizó Abelardo de la Espriella.

“Yo no he cambiado de discurso, no me he acomodado por las circunstancias, no elegí un vicepresidente por traer unos votos o por moda, escogí un tipo que comparte mis mismos principios y valores fundacionales y la coherencia en política siempre paga bien. Porque el electorado, el pueblo no es tonto, como los políticos de siempre piensan”, insistió.

“La gente analiza y dice: ‘Este tipo ha tenido una sola línea en su campaña, defiende unos principios, ese es el hombre que ha sido consecuente y extremadamente coherente’. Entonces, ahí no hay problema de ninguna clase. Yo no tengo problema con el (ex) presidente Uribe ni con el partido. Los únicos enemigos son Cepeda y Petro, toda la admiración para el presidente Uribe, que es un gran demócrata y es el gran colombiano”, puntualizó.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.