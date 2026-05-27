“Los votos no son de nadie, ni de Paloma, ni míos, ni del presidente Uribe”: Abelardo de la Espriella invita a elegirlo en primera vuelta

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, se refirió en SEMANA a un eventual escenario de segunda vuelta en el cual se mida con Iván Cepeda y aseguró que los votos no les pertenecen a sectores políticos, sino al pueblo.

“Los votos no son de nadie, ni de Paloma, ni míos, ni del presidente Uribe. Los votos son del pueblo. La gente tiene que votar porque esta contienda es decisiva para el devenir de la nación”, dijo el aspirante a la Casa de Nariño.

Su teoría es que este domingo, 31 de mayo, se define el futuro de la libertad de Colombia y podría resolverse, de tajo, eligiéndolo en primera vuelta, aunque reconoce que tiene al frente a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

“Estoy concentrado en derrotar al heredero de Petro y las Farc, que es quien representa un gran peligro para nuestra nación porque quieren imponer un modelo económico, social, económico y cultural que ha sido un fracaso en todo el mundo y no lo vamos a permitir”, agregó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Retomando su idea sobre las estructuras políticas que participan en esta contienda, el abogado afirmó: “No pueden creerse dueño de los votos nadie, ningún partido, o esos politiqueros que reparten OPS para controlar la voluntad de la gente. Esto es una decisión soberana del pueblo”.

El Tigre, como se autodenomina, tiene la sospecha de que obtendrá más del 50 % de los votos este 31 de mayo, el requisito para llevarse el puesto de presidente en primera vuelta. Así las cosas, insistió en que su campaña apuesta por ese objetivo, también con el fin de ahorrarle recursos al Estado.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella en 13 puntos clave

“Estoy seguro de que, con ese fervor y la ayuda de Dios, vamos a ganar en primera vuelta. Nos ahorramos 300.000 millones de pesos de la segunda vuelta, evitamos una cantidad de cosas complicadas para que esta transición se haga con más tiempo, juicio. Eso es fundamental para el devenir de la nación. Podemos derrotar en primera vuelta a los de siempre, a los que nos han traído a este punto. No solamente es culpa del actual gobierno, este gobierno es la cereza del pastel. Es la suma de equivocaciones de muchos gobiernos a lo largo de la historia de Colombia. Yo estoy convencido de que vamos a ganar en primera vuelta”, detalló el candidato.