Aida Quilcué dice que quienes se graduaron “en las mejores universidades del país lo único que nos dejaron fue robarse la plata del pueblo”

El video de una manifestación pública en la que la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, la líder indígena Aida Quilcué, critica a quienes han estudiado en universidades privadas desató controversia.

¿Se saltó la norma? Aída Quilcué realizó evento público en Yopal con centenares de integrantes de la guardia indígena

“Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país lo único que nos dejaron y aprendieron fue a robarse la plata del pueblo”, dijo.

Y luego, agregó: “Y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo y por eso este país va así”.

“Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país lo único que nos dejaron y aprendieron fue a robarse la plata del pueblo”, dijo la fórmula de Iván Cepeda, la líder Aida Quilcué. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9ewZCYoe2J — Revista Semana (@RevistaSemana) May 28, 2026

Las declaraciones generaron críticas en las redes sociales por alentar el resentimiento social y juzgar la educación superior.

La candidata también despertó controversia cuando participó en un evento público en la tarde de este lunes, 25 de mayo. Lo particular de esa convocatoria, hecha por la campaña de Iván Cepeda y Quilcué, es que la norma prohíbe la realización de eventos públicos y multitudinarios la semana previa a las votaciones, pues el periodo con las restricciones de la Ley de Garantías Electorales comenzó a correr el domingo 24 de mayo.

“Quiero decirles que estamos aquí, en este espacio cerrado, porque ayer cerramos en Barranquilla y en Bogotá. Hemos estado caminando en la minga por Colombia porque los pueblos que hemos luchado históricamente la exclusión, el racismo, pero en especial los que hemos sufrido la violencia, siempre caminamos para que este país fuera diferente”, afirmó Quilcué durante su encuentro con la comunidad de Yopal.