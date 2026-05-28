Paloma Valencia sigue dividiendo a la oposición y le allana el camino a Iván Cepeda

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, volvió a lanzar fuertes declaraciones contra el abogado y también candidato presidencial Abelardo de la Espriella, marcando distancia frente a su forma de hacer política y cuestionando tanto sus posiciones éticas como su estilo de campaña.

Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia: “Ella no tiene ninguna posibilidad, su campaña se desinfló”

Durante una entrevista en Olímpica Stereo, Valencia aseguró que De la Espriella tiene más cercanía con sectores políticos que ella ha criticado en repetidas ocasiones. “Abelardo está más cerca de Cepeda que mío”, afirmó la congresista.

La senadora sostuvo que las diferencias con el abogado no son solamente políticas, sino también éticas. “Yo nunca he recibido plata manchada de violencia o de robos a los colombianos, nunca”, dijo, al tiempo que aseguró que jamás ha compartido espacios con personas vinculadas a estructuras criminales. “Nunca me he sentado con criminales en la misma mesa ni los he tenido de amigos”, agregó.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, le habla a Paloma Valencia: “No querrá ella que se vaya, como le pasó a Miguel Uribe”

En su intervención, la congresista también cuestionó las dinámicas de confrontación que, según ella, se han instalado en algunos sectores de la oposición. “Yo siempre he creído en el respeto, he creído en la construcción de la política decente”, señaló.

Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

Valencia además comparó algunas prácticas políticas con las que, a su juicio, caracterizan al petrismo. “Cuando usted ve esos ataques, esas mentiras, esas bodegas, las cosas que dicen, las cosas que hacen, yo la comparo y me parece que son idénticos a los de Petro”, afirmó.

La senadora remató asegurando que no se identifica con “la política del show” ni con “la política del espectáculo”. “Es la política del engaño, yo no soy eso”, concluyó.

“La gente de Paloma tiene alas y no se va para ninguna parte”: Paloma Valencia ante eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Las declaraciones de Valencia se producen a cuatro días de la primera ronda electoral y en medio de las tensiones que se han venido evidenciando entre distintas figuras de la derecha del país de cara a la carrera presidencial.

Aunque tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella han sido voces críticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, la senadora dejó claro que no comparte las estrategias ni el tono utilizado por el abogado en el escenario político.