Pronostican en vivo lo que pasará con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en las elecciones 2026: “Herida profunda”

Se ultiman detalles para las elecciones presidenciales de este domingo, 31 de mayo, en Colombia. En medio del hermetismo, el candidato Roy Barreras habló del panorama político actual.

Roy Barreras anticipa su pronóstico de las elecciones, habla de extremos y dice que los colombianos estarán en un “dilema trágico”

El exembajador de Colombia en Reino Unido se la jugó y vaticinó lo que cree que pasará en la contienda electoral, específicamente con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“Pronostico con alguna experiencia política lo que va a ocurrir: va a haber segunda vuelta. El espejismo de que alguien va a ganar en primera vuelta lo que hace es distraer las campañas y no prepararlas para después”, comentó en diálogo con la emisora Blu Radio.

En ese sentido, Barreras afirmó que el candidato del petrismo y el reconocido jurista son los dos que pasarán a la siguiente etapa de las elecciones y se disputarán llegar a la Casa de Nariño.

Roy Barreras, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Además, el exfuncionario del Gobierno Petro también sostuvo que la diferencia del ganador del 21 de junio será muy reducida. “El rango de diferencia en la segunda vuelta va a ser mucho más estrecho que el que tuvimos con Petro y Rodolfo Hernández”, expresó.

“En ese momento fueron 700.000 votos; aquí van a ser entre 400.000 y 500.000 votos”, agregó.

Barreras aseguró que el centro prácticamente está desaparecido para el domingo y se refirió a la polarización extrema que hay en estos momentos en el país, lo que, desde su visión, genera agitadores y que no haya momentos para la sensatez.

Roy Barreras habla de Iván Cepeda y su campaña, y dice que si gana la derecha extrema es su responsabilidad: “Es cerrada, sectaria y excluyente”

“La polarización no se acaba con la elección, sino que se agudiza, se empeora y va a generar una fractura de este país, una herida profunda, y un país roto no funciona y hace a un gobierno inviable”, señaló.

Por lo mismo, manifestó que los electores de las personas que no pasen a segunda vuelta, como, por ejemplo, los de Sergio Fajardo o Claudia López, serán los que tendrán la última palabra en segunda vuelta.

“Esos tres millones van a decidir al presidente, van a ser clave en la segunda vuelta y probablemente la mayoría se va a ir por el voto en blanco, pero esos 500.000 votos de diferencia están ahí en el centro”, dijo.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella están muy cerca en intención de voto en la primera vuelta, según la encuesta del CNC. Foto: Fotomontaje SEMANA/AFP

Teniendo en cuenta esto, según Roy Barreras, la campaña que le sepa llegar de la mejor manera a estas personas será la que se imponga en las urnas en la eventual segunda vuelta, que es lo que indican todas las encuestas.