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Roy Barreras, candidato presidencial: “No habrá negociaciones mientras tengan secuestrados”

El aspirante a la Casa de Nariño reprochó el actuar de los grupos criminales.

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Redacción Semana
6 de mayo de 2026 a las 7:45 p. m.
Roy Barreras, candidato presidencial.
Roy Barreras, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Roy Barreras, candidato presidencial, sentó su posición sobre los más recientes hechos de violencia que han sacudido a Colombia y pidió a los demás aspirantes a la Casa de Nariño a rechazar, en bloque, las presiones que los grupos armados ilegales estarían ejerciendo en algunas regiones de cara a la jornada electoral.

“Los grupos ilegales siempre han pretendido presionar o influir a los gobiernos, sobre todo en época electoral, con actos terroristas como el que acaba de ocurrir en el norte del Cauca, donde asesinaron a veinte inocentes, haciendo que la población vote intimidada, con miedo, con fusiles en la nuca, o como el ELN que acaba de proponer, de manera arrogante, que, a partir del 7 de agosto, puede haber negociaciones mientras mantiene secuestrados a funcionarios”, dijo Barreras.

En la misma línea, anticipó que, en un eventual gobierno suyo, no habrá negociaciones mientras mantengan en cautiverio a personas.