Roy Barreras, candidato presidencial: “No habrá negociaciones mientras tengan secuestrados”

Roy Barreras, candidato presidencial, sentó su posición sobre los más recientes hechos de violencia que han sacudido a Colombia y pidió a los demás aspirantes a la Casa de Nariño a rechazar, en bloque, las presiones que los grupos armados ilegales estarían ejerciendo en algunas regiones de cara a la jornada electoral.

“Los grupos ilegales siempre han pretendido presionar o influir a los gobiernos, sobre todo en época electoral, con actos terroristas como el que acaba de ocurrir en el norte del Cauca, donde asesinaron a veinte inocentes, haciendo que la población vote intimidada, con miedo, con fusiles en la nuca, o como el ELN que acaba de proponer, de manera arrogante, que, a partir del 7 de agosto, puede haber negociaciones mientras mantiene secuestrados a funcionarios”, dijo Barreras.

Al ELN: No sean arrogantes, NO habrá negociaciones mientras tengan secuestrados.



Rechazo absoluto a la idea de la negociación si no abandonan para siempre el secuestro y el ataque a la población. pic.twitter.com/7YybxInc9P — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 6, 2026

En la misma línea, anticipó que, en un eventual gobierno suyo, no habrá negociaciones mientras mantengan en cautiverio a personas.